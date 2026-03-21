雛形あきこ、パジャマ姿でも「圧倒的強者オーラ」 夫・天野浩成演じる『仮面ライダーゼッツ』ジーク衣装そっくりに
俳優の雛形あきこが21日、自身のXを更新。夫・天野浩成よりも強そうなショットを公開した。
【写真あり】パジャマ姿でも「圧倒的強者オーラ」を放つ雛形あきこ
天野は、令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）に「懲役1000年の男」ジーク／仮面ライダードォーンとして出演することが発表されている。ジークはゴージャスなアウターを着ているが、その下の衣装について雛形は「パジャマ…」「みんなにパジャマ具合を確認して是非感想をいただきたい」とツッコミを入れて話題に。天野も「パジャ麻呂まってろよ」と最近は闇落ちしてしまったことでもおなじみのバンダイのパジャマのCMキャラクター「パジャ麻呂」に宣戦布告をしていた。
そんな中、21日には雛形がジークそっくりなパジャマ姿の写真を投稿。手には雛形がイロキ役で出演した『王様戦隊キングオージャー』のオージャカリバーを持っていた。天野は「同じパジャマ」とリアクション。ファンも「パジャマなのに圧倒的強者オーラが漏れ出ている…」「相変わらず旦那より強そうな奥様！」と反応していた。
【写真あり】パジャマ姿でも「圧倒的強者オーラ」を放つ雛形あきこ
天野は、令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）に「懲役1000年の男」ジーク／仮面ライダードォーンとして出演することが発表されている。ジークはゴージャスなアウターを着ているが、その下の衣装について雛形は「パジャマ…」「みんなにパジャマ具合を確認して是非感想をいただきたい」とツッコミを入れて話題に。天野も「パジャ麻呂まってろよ」と最近は闇落ちしてしまったことでもおなじみのバンダイのパジャマのCMキャラクター「パジャ麻呂」に宣戦布告をしていた。
そんな中、21日には雛形がジークそっくりなパジャマ姿の写真を投稿。手には雛形がイロキ役で出演した『王様戦隊キングオージャー』のオージャカリバーを持っていた。天野は「同じパジャマ」とリアクション。ファンも「パジャマなのに圧倒的強者オーラが漏れ出ている…」「相変わらず旦那より強そうな奥様！」と反応していた。