「モテるようになりました」“ミスヤンマガ”美女23歳の告白に反響
グラビアアイドル、タレントの麻倉瑞季が19日、自身のInstagramを更新し、トリートメントした黒髪ロングの最新ショットを公開した。
【写真】AI作のように美しい…黒髪ロングの麻倉瑞季
麻倉は「髪の毛が綺麗になったらモテるようになりました」「やはり髪は女の命ですね」と報告するとともに、黒髪ロングに黒いニットというシックな出で立ちのポートレートを公開。
ファンからは「お人形みたいでめちゃくちゃ綺麗」「『さらに』モテるようになったんですよね」「ほんと魅力的」「とても美しい」「どこか儚さも感じる雰囲気が素敵です」といった反響が寄せられている。
■麻倉瑞季（あさくら みずき）
2002年4月11日生まれ。長崎県出身。大学在学中にアイドル活動をするかたわら「ミスマガジン2022」にエントリー。ミスヤングマガジンに選ばれる。
引用：「麻倉瑞季」Instagram（＠mizuki_asakura_）
【写真】AI作のように美しい…黒髪ロングの麻倉瑞季
麻倉は「髪の毛が綺麗になったらモテるようになりました」「やはり髪は女の命ですね」と報告するとともに、黒髪ロングに黒いニットというシックな出で立ちのポートレートを公開。
ファンからは「お人形みたいでめちゃくちゃ綺麗」「『さらに』モテるようになったんですよね」「ほんと魅力的」「とても美しい」「どこか儚さも感じる雰囲気が素敵です」といった反響が寄せられている。
■麻倉瑞季（あさくら みずき）
2002年4月11日生まれ。長崎県出身。大学在学中にアイドル活動をするかたわら「ミスマガジン2022」にエントリー。ミスヤングマガジンに選ばれる。
引用：「麻倉瑞季」Instagram（＠mizuki_asakura_）