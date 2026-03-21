『名探偵プリキュア！』第8話「プリティホリックでプリティスマイル！」、ジェット先輩の発明品をグッズにしてお店を開こう
アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第8話「プリティホリックでプリティスマイル！」が、あす3月22日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ジェット先輩が過去のことを振り返る 第8話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
■第8話「プリティホリックでプリティスマイル！」あらすじ
ジェット先輩がポチタンのために作った服がかわいいことにおどろいたあんな（声：千賀光莉）とみくる（声：本渡楓）は、ジェット先輩が作ったプリキットをグッズにしてお店をやらない？と提案し、さっそく準備にとりかかることになった。
商品の開発中、ジェット先輩が唱えた「プリプリ、プリティスマイル〜」というおまじないを聞き、研究室に入っていくあんなとみくる。ふたりに愛用のゴーグルについて聞かれたジェット先輩は、工房で発明の腕をみがいていた頃の思い出を話し始める。
「発明品に一番大事なのは機能」と思っていたジェット先輩だったが、おばあちゃん妖精のシニアンが作るものはかわいく、いつも一番人気だった。「プリプリ、プリティスマイル」はシニアンから教わったおまじないで、ゴーグルも工房を卒業するときにシニアンから譲り受けたものだった。
お店の準備が進む中、収納ケースやお花、スイーツが事務所に配達されてくるが、代金を支払おうとしている最中に、ジェット先輩の宝物であるゴーグルがなくなってしまう。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
【動画】ジェット先輩が過去のことを振り返る 第8話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
ジェット先輩がポチタンのために作った服がかわいいことにおどろいたあんな（声：千賀光莉）とみくる（声：本渡楓）は、ジェット先輩が作ったプリキットをグッズにしてお店をやらない？と提案し、さっそく準備にとりかかることになった。
商品の開発中、ジェット先輩が唱えた「プリプリ、プリティスマイル〜」というおまじないを聞き、研究室に入っていくあんなとみくる。ふたりに愛用のゴーグルについて聞かれたジェット先輩は、工房で発明の腕をみがいていた頃の思い出を話し始める。
「発明品に一番大事なのは機能」と思っていたジェット先輩だったが、おばあちゃん妖精のシニアンが作るものはかわいく、いつも一番人気だった。「プリプリ、プリティスマイル」はシニアンから教わったおまじないで、ゴーグルも工房を卒業するときにシニアンから譲り受けたものだった。
お店の準備が進む中、収納ケースやお花、スイーツが事務所に配達されてくるが、代金を支払おうとしている最中に、ジェット先輩の宝物であるゴーグルがなくなってしまう。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。