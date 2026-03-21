『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』第6話「怪盗フェイド登場」、逃避行中の母娘を怪盗から守れ
長田光平が主演を務める、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第6話「怪盗フェイド登場」が、あす3月22日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】エモルギアが暴走して大ピンチ！ 第6話予告映像
宇宙は1つではない。いくつも重なる多元宇宙には、地球とそっくりな別の地球がある――。宇宙共生時代をむかえた《多元地球A0073》では、エネルギー生命体《エモルギー》を悪用した犯罪が次から次へと起きている。
銀河連邦警察捜査官の弩城怜慈は、宇宙で1人だけ《宇宙刑事ギャバン》を名乗ることができるギャバン・インフィニティだが、窓際部署である資料課にいる。その真の目的は次元を超えてエモルギー犯罪を捜査すること。
怜慈はエモルギー犯罪を追ってさまざまな次元に駆け付け、それぞれの次元のギャバンと出会い、協力して捜査に当たる。蒸着！ 宇宙刑事ギャバンたちが宇宙を超えて悪と戦う！
ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を長田光平、ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那を赤羽流河、ギャバン・ルミナス／祝喜輝を角心菜が演じる。
■第6話「怪盗フェイド登場」あらすじ
多元地球Ι5109の喜輝（角）と寿（谷田ラナ）は、買い出しをしている最中、逃避行中のフワレ（永山よう）とエム（照井野々花）の母娘に出会う。そこへ二人を追う怪盗フェイド（磯野亨）が現れ、寿は二人を守るために激しく戦う。
そのさなかエモルギアが暴走しエムが大ピンチ！怜慈（長田）も次元を超えて加勢するなか、喜輝と寿は、エムを助けることができるのか…!?
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
【動画】エモルギアが暴走して大ピンチ！ 第6話予告映像
宇宙は1つではない。いくつも重なる多元宇宙には、地球とそっくりな別の地球がある――。宇宙共生時代をむかえた《多元地球A0073》では、エネルギー生命体《エモルギー》を悪用した犯罪が次から次へと起きている。
怜慈はエモルギー犯罪を追ってさまざまな次元に駆け付け、それぞれの次元のギャバンと出会い、協力して捜査に当たる。蒸着！ 宇宙刑事ギャバンたちが宇宙を超えて悪と戦う！
ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を長田光平、ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那を赤羽流河、ギャバン・ルミナス／祝喜輝を角心菜が演じる。
■第6話「怪盗フェイド登場」あらすじ
多元地球Ι5109の喜輝（角）と寿（谷田ラナ）は、買い出しをしている最中、逃避行中のフワレ（永山よう）とエム（照井野々花）の母娘に出会う。そこへ二人を追う怪盗フェイド（磯野亨）が現れ、寿は二人を守るために激しく戦う。
そのさなかエモルギアが暴走しエムが大ピンチ！怜慈（長田）も次元を超えて加勢するなか、喜輝と寿は、エムを助けることができるのか…!?
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。