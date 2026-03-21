『仮面ライダーゼッツ』第27話「戯れる」、懲役1000年の男“ジーク”が登場
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第27話「戯れる」が、あす3月22日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】謎のライダー“ドォーン”現る 第27話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第27話「戯れる」あらすじ
突如現れた謎のライダーの猛攻を受け、莫（今井）は夢から覚めてしまう。未来を変えるヤツは何者なのか？ 莫は「敵の正体を暴け」というミッションを自らに課す。
一方、CODEではゼロ（川平慈英）とスリー（玉城裕規）が「ジーク」の出現に危機感を募らせていた。「ジーク」とはいったい…！？
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】謎のライダー“ドォーン”現る 第27話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
突如現れた謎のライダーの猛攻を受け、莫（今井）は夢から覚めてしまう。未来を変えるヤツは何者なのか？ 莫は「敵の正体を暴け」というミッションを自らに課す。
一方、CODEではゼロ（川平慈英）とスリー（玉城裕規）が「ジーク」の出現に危機感を募らせていた。「ジーク」とはいったい…！？
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。