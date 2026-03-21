明日22日からの向こう2週間は、日本付近を低気圧が通過するタイミングが、たびたびあるでしょう。23日(月)と25日(水)〜26日(木)、28日(土)〜29日(日)を中心に雨が降る見込みです。気温は平年より高い日が多く、日中は春本番の暖かさとなる所が多いでしょう。来週は、東京や名古屋など桜が満開になる予想の所もあるため、天気予報をしっかりチェックしてお花見の計画にお役立てください。

明日22日〜28日 短い周期で雨が降る

明日22日は、高気圧の中心が日本の東へ移動し、西から前線が近づく見込みです。西日本は雲が広がり、次第に雨が降るでしょう。東日本と北日本は、午前中は晴れる所が多いですが、午後は曇りの所が多くなる見込みです。23日(月)は、前線上に発生した低気圧が本州南岸を東へ進み、広い範囲で雨となるでしょう。



24日(火)は、高気圧の中心が日本海へ移動する見込みです。雲の多いものの、太平洋側を中心に晴れ間が出るでしょう。



25日(水)から26日(木)は、前線を伴った低気圧が日本の南岸を次第に離れながら東へ進み、高気圧が北日本付近に停滞する見込みです。北日本は晴れる所が多いですが、東日本から西日本は雲が広がり、雨が降る所が多いでしょう。九州や四国、紀伊半島の太平洋側では、ザっと雨脚が強まることもある見込みです。



28日(土)は、前線を伴った低気圧が発達しながら日本海を進むため、全国的に雨となるでしょう。前線が通過する際は、大雨や突風に注意が必要です。

29日〜4月3日 後半は晴れる日多く、お出かけ日和に

29日(日)、西日本は天気が回復する所が多いですが、東日本は引き続き雨の降る所が多いでしょう。北日本は30日(月)まで雨の所がある見込みです。



その後は、曇りや晴れの天気の所が多く、お出かけ日和となる所が増えそうです。気温は平年より高い日が多く、4月に入ると東京から福岡では、最高気温が20℃くらいまで上がる日が多くなるでしょう。春本番の暖かさの中、昼間は薄着でお出かけが楽しめるようになりそうです。ただし、朝晩は気温が下がるため、羽織れる上着も用意しておくようにしてください。

来週中頃には東京・名古屋などで桜が満開に

今週は、16日(月)の高知、岐阜を皮切りに、東京、名古屋など、気象台から続々と桜(ソメイヨシノ)開花の発表がありました。東日本から西日本では、3月中に開花となる予想の所が多く、徐々に春爛漫となっていくでしょう。24日(火)は名古屋、25日(水)は東京、高知で桜が満開になる予想で、本格的なお花見シーズンに突入する見込みです。来週は雨となる日がたびたびあるため、天気予報をしっかりチェックしてお花見の計画を立てるようにしてください。