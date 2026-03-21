フェデリコ・キエーザが復帰「生死を懸けた戦いの重要性を理解」

3大会ぶりの出場を目指すイタリア代表が臨む北中米共催ワールドカップ（W杯）欧州プレーオフのメンバーが発表された。

イタリアのサッカー専門メディア「カルチョメルカート・コム」では、イングランド1部プレミアリーグのリバプールに所属するFWフェデリコ・キエーザの復帰に注目している。

イタリアは4回のW杯優勝を誇る強豪として知られるが、直近の2大会はまさかの欧州予選敗退の憂き目に遭った。2018年ロシアW杯に向けた欧州予選で敗退を喫すると、2021年に開催された欧州選手権（EURO）で優勝して復活を印象付けた。しかし、2022年カタールW杯への予選ではプレーオフで北マケドニアに敗戦を喫して本大会出場を逃した。

そのイタリアは2024年EUROでも16強敗退と、国内リーグと歩調を合わせるように苦しい時期を過ごしている。今回の欧州予選では同組のノルウェーに連敗を喫して2位からプレーオフに臨む。トーナメント形式で、3月26日に北アイルランド、勝利すれば31日にボスニア・ヘルツェゴビナとウェールズの勝者と対戦して3大会ぶりの出場を目指す。

その戦いに臨むメンバーでは、かつてフランスの名門パリ・サンジェルマン（PSG）で長らく活躍して現在はカタールでプレーするMFマルコ・ヴェラッティの招集が話題になったが、今月に入り膝の負傷を再発させたとしてプランは霧散した。一方で、昨年10月と11月の活動への招集を辞退したキエーザが復帰している。

レポートでは賛否両論ある中で、キエーザの経験に着目。「51試合の代表キャップがあり、どのストライカーよりも多い。チーム全体でも3番目に多い出場数があり、経験豊富でチームメートからのリスペクトもある。生死を懸けた戦いの重要性を理解し、その時間がどれだけデリケートかを知る」と、その招集の正当性が主張されている。

イタリア代表が最後にW杯の優勝を勝ち取ったのは2006年ドイツW杯だが、チームを率いるのは当時の主力MFだったジェンナーロ・ガットゥーゾ氏だ。悪夢の続いたプレーオフを勝ち抜き、W杯にイタリア代表が帰ってくるのか注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）