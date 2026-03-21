「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が21日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。美容室ショットを投稿した。

「レース前に髪のメンテナンス」と報告し、ロングヘアをケアした巻き髪ショットをアップ。「毛先がかなり傷んじゃったから切らないとダメかなぁと思ったのに、トリートメントだけでとっても綺麗にして頂きました」と21日に開幕する自動車レースのスーパー耐久シリーズ開幕戦（モビリティリゾートもてぎ）に備えた。

また、別の投稿では「2026年シーズンもSUPER GT 500クラス【TGR TEAM au TOM'S】を応援するauレースアンバサダーとして活動させて頂きます」と報告。「誰もが認めるチャンピオンチームのレースクイーンとして、7年目の継続をさせて頂けることを本当に光栄に思います」と意気込みを記し、オレンジと白のコスチューム姿をアップした。

ファンやフォロワーからも「髪も足も綺麗」「めちゃめちゃ美人」「スレンダー美女」「美しい女神」「最強に可愛すぎる」「スタイル抜群」「BIG LOVE」「sexy度がまた上がった」「綺麗で見惚れてしまいます」「和製バービー」などのコメントが寄せられている。

央川は神戸市出身で、17年にレースクイーンの活動を開始した。現在は「au」のカーレースチームに所属している。19年にはミス・ジャパンの審査員特別賞も受賞。国内約400人のレースクイーン、レースアンバサダーらの中からファン投票で人気NO・1を決める総選挙イベントで上位5人の「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。コスチューム部門では「raffinee Lady」のメンバーとしてグランプリに輝いた。宝塚音楽学校への在籍経験や秘書検定の資格も持っている。公称サイズは身長172センチ。「9頭身レースクイーン」とも称される。「かこ様」の愛称で人気で、SNSではレースや格闘技のラウンドガールの様子に加え、撮影やプライベートでの貴重なショットや、水着、振り袖、浴衣の写真なども投稿している。25年8月29日にはランジェリー姿などのグラビアが雑誌に掲載され、デジタル写真集も発売された。