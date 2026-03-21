「可愛い過ぎん？」辻希美、次女・夢空と愛犬との“夢の背くらべ”を披露！ 愛くるしい姿に大反響
タレントの辻希美さんは3月20日、自身のInstagramを更新。次女・夢空さんと愛犬・クックの“夢の背比べ”を披露しました。
【写真】辻希美、次女と愛犬の“夢の背比べ”
この投稿には、本記事執筆時点で3万5000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】辻希美、次女と愛犬の“夢の背比べ”
「可愛い過ぎん？」辻さんは「クックと夢の背くらべしたら同じ身長だったのぉ〜 可愛い過ぎん？」とつづり、2枚の写真を投稿。7カ月の次女・夢空さんと9歳の愛犬・クックが背中合わせに立ち、身長比べをしています。夢空さんは、クックの毛並みの色に似たベージュのベビーウエアを着用し、身長もほぼ同じ。2枚目の写真では2人（1人と1匹）ともカメラの方に顔を向け、何とも愛らしい姿を披露しています。
7カ月を記念するオムツアートを披露18日の投稿では、次女・夢空さんが7カ月を迎えた8日に撮影したという、7カ月を記念するオムツアートを披露しています。おむつアートを前に、夢空さんは満面の笑みを見せたり、目を見開いて驚いたような表情をしたり、愛らしい姿ばかりです。家族の愛情をたっぷり受け、にこにこ笑顔を見せてくれる夢空さんの姿の投稿をこれからも心待ちにしたいですね！
(文:福島 ゆき)