【ひらがなクイズ】解けると超快感！ 空欄を埋める2文字を考えてみよう！ ヒントは白いもふもふの動物
日常生活や趣味の世界で使われる言葉の「響き」に注目して、ちょっとした思考のパズルを楽しんでみませんか？
今回は、納得感のある伝統的な言い回しから、ロシア・シベリア原産の愛らしい犬種、さらには季節を感じるおなじみの和菓子まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□ありなん
□□えど
く□□ち
ヒント：よもぎなどの若い芽を餅に練り込み、あんこと一緒に楽しむ緑色の和菓子といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
さもありなん（然もありなん）
さもえど（サモエド）
くさもち（草餅）
納得の意を示す「然もありなん（さもありなん）」、白い被毛が美しい犬種の「サモエド（さもえど）」、そして伝統的な和菓子である「草餅（くさもち）」。古風な慣用句から動物、そして食べ物と、全く異なる背景を持つ言葉たちが「さも」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉たちが一つの音で結びつくのは、パズルが解けた時のような発見があって面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、納得感のある伝統的な言い回しから、ロシア・シベリア原産の愛らしい犬種、さらには季節を感じるおなじみの和菓子まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□えど
く□□ち
ヒント：よもぎなどの若い芽を餅に練り込み、あんこと一緒に楽しむ緑色の和菓子といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：さも正解は「さも」でした。
▼解説
さもありなん（然もありなん）
さもえど（サモエド）
くさもち（草餅）
納得の意を示す「然もありなん（さもありなん）」、白い被毛が美しい犬種の「サモエド（さもえど）」、そして伝統的な和菓子である「草餅（くさもち）」。古風な慣用句から動物、そして食べ物と、全く異なる背景を持つ言葉たちが「さも」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉たちが一つの音で結びつくのは、パズルが解けた時のような発見があって面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)