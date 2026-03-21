「いかにもその通りだ」とうなずくような言い回しから、白くふわふわした姿が人気の犬種まで、3つの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。語彙力と思考を巡らせて、正解へとたどり着く心地よい刺激を楽しみましょう。

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日常生活や趣味の世界で使われる言葉の「響き」に注目して、ちょっとした思考のパズルを楽しんでみませんか？

今回は、納得感のある伝統的な言い回しから、ロシア・シベリア原産の愛らしい犬種、さらには季節を感じるおなじみの和菓子まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□ありなん
□□えど
く□□ち

ヒント：よもぎなどの若い芽を餅に練り込み、あんこと一緒に楽しむ緑色の和菓子といえば？

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正解：さも

正解は「さも」でした。

▼解説
さもありなん（然もありなん）
さもえど（サモエド）
くさもち（草餅）
納得の意を示す「然もありなん（さもありなん）」、白い被毛が美しい犬種の「サモエド（さもえど）」、そして伝統的な和菓子である「草餅（くさもち）」。古風な慣用句から動物、そして食べ物と、全く異なる背景を持つ言葉たちが「さも」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉たちが一つの音で結びつくのは、パズルが解けた時のような発見があって面白いですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)