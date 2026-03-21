映画やテレビで屈強なアクションスターとして活躍したチャック・ノリスさんが死去した/Frederic Meylan/Sygma/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）格闘技の世界王者にも輝いたアクションヒーロー、チャック・ノリスさんが死去した。86歳だった。そのタフな姿は、人気テレビ番組「炎のテキサス・レンジャー」で不朽のものとなった。

ノリスさんの家族は20日午前、インスタグラムとフェイスブックにメッセージを投稿。ノリスさんが前日、家族に囲まれ、安らかに息を引き取ったことを明らかにした。

報道によるとノリスさんは19日、ハワイで原因不明の病状に見舞われた。家族は入院中のファンからの祈りに感謝の意を表した。

CNNは、ノリスさんの代理人にコメントを求めた。

究極のタフガイとしてノリスさんが初めて強烈な印象を残した役は、1972年の映画「ドラゴンへの道」で演じたブルース・リーの強敵だった。その5年後には、「Breaker! Breaker!」で、行方不明の弟を探すトラック運転手役で初の主演を務めた。

70年代から80年代にかけて、ノリスさんは「地獄のヒーロー」や「デルタ・フォース」などの映画で屈強なアクションヒーローとして名を馳せた。感情を一切表に出さない風貌（ふうぼう）と、「俺のトラブルに休暇はない」などの名台詞（せりふ）でポップカルチャーに確固たる地位を築いた。

90年代に入り映画界でのキャリアが下火になると、ノリスさんはテレビへと活動の場を移す。93年から2001年まで放送された長寿シリーズ「炎のテキサス・レンジャー」で新たなファンを獲得した。

ノリスさんは米オクラホマ州ライアンで、アイルランド系米国人とチェロキー族のネイティブアメリカンの両親のもとに生まれた。ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームのプロフィルによると、両親の離婚後、ノリスさんは母親と2人の弟とともにカンザス州プレーリービレッジ、そしてカリフォルニア州トーランスへと移り住んだ。

軍の記録によればノリスさんは1950年代後半、米空軍に所属し韓国に駐留していた際に武道の世界と出会う。このとき習得した唐手道（タンスード：空手をベースにした韓国の武術）を基に、独自の空手スタイル「チャック・ノリス・システム」を創始した。

ノリスさんの教え子の中にはプリシラ・プレスリー、オズモンズ、スティーブ・マックイーンなどがいた。

「空手の世界チャンピオンとして引退した後、何か取り組めるものを探していた。新たな目標が欲しかった。そして俳優業について考え始めた」と、ノリスさんは1982年のCNNとのインタビューで語った。

俳優として活躍する傍ら90年には当時のジョージ・H・W・ブッシュ大統領の支援を受け、学校内の人格育成プログラム「キックスタート・キッズ（KSK）」を設立した。これは空手を通して中高生に「人生を変える価値観」を教える活動で、その実績を評価したテキサス州から表彰を受けている。

ノリスさんはかつて、もし誰もが空手を習得すれば、世界から暴力は減るだろうと語っていた。「一般に空手は単なる身体的な技だと考えられているが、実際には精神的、心理的、感情的に人を強くするものだ」と指摘し、空手を通じて内なる自信と目標を育むことで、人は多くの暴力的な衝突を克服できるとの見方を示していた。