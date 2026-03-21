松山弘平騎手＝栗東・フリー＝は、３月２１日の阪神４Ｒ・３歳未勝利（ダート１４００メートル＝１５頭立て）でポッドリプル（牡、栗東・辻野泰之厩舎、父コントレイル）に騎乗して１着となり、ＪＲＡ通算１４００勝を達成した。

史上２７人目、現役１１人目の記録で、２００９年３月１日の初騎乗初勝利（小倉１Ｒ＝トミケンプライマリ）から１万３８５５戦目の到達。重賞は２０２０年の牝馬３冠（デアリングタクト）などＧ１・８勝を含む５５勝を挙げている。

松山騎手「ひとつの区切りとして１４００勝を達成できたことはすごくうれしかったです。今日中に決めたいなというふうに思っていたので、決められて良かったと思います。本当に今日もたくさん人気馬に乗せていただいていたので、しっかり決めたいなと思っていました。（昨年７月の１３００勝から）自分としては出来すぎかなと思うくらい速かったなと思います。本当にいい馬にたくさん乗せていただいていたので、感謝の気持ちです。（２０２０年から年間１００勝を継続）今年の目標のひとつでもありますし、毎年続けさせてもらっているので、そこを途切れさせたくないというのが一番ですね。これからＧ１が続きますし、大きいところでもしっかり勝てるように頑張りたいと思います」