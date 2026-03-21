◆センバツ第３日 ▽１回戦 東洋大姫路２─ ３花咲徳栄（２１日・甲子園）

２００３年センバツ準々決勝で延長１５回引き分け再試合の熱戦を演じた両校の２３年ぶりの再戦で、東洋大姫路の背番号１１の左腕・下山大翔（３年）が好投した。

身長１６６センチ、６９キロと小柄な左腕は、２３年前のエース左腕・グエン・トラン・フォク・アンと重なる。「自分も技巧派なので、同じタイプだと思う」という“アン２世”が花咲徳栄打線を翻弄した。

「カットボールが良かった」と６回１死までノーヒット投球。「ベンチに帰って『ノーヒットやで』と言われて気がつきました」と無我夢中で投げきった。８回に失策からみで３点を失った。「エラーで（自分が）抑えてやろうと思って力みにつながった」と反省した。

岡田龍生監督（６４）は「うまく打者の打ち気をそらしていた。低めに丁寧にとは言っていたけれど、２００点満点くらいあげたい」と評価した。

２３年ぶりの再戦について、「アンさんと似たようなピッチングはできたけれど、負けてしまったので、自分の力が足りなかったです」と悔しさをみせるが、「自分の球が全国に通用することが分かった。岡田先生を勝たせたかった。夏に恩返ししたいと思う」と前を向いた。