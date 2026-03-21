お笑いトリオの「ネルソンズ」青山フォール勝ちが２１日までに自身のインスタグラムを更新し、息子の卒業式に参加したことを明かした。

青山は先月２５日に放送されたＴＢＳ系列のバラエティー番組「水曜日のダウンタウン」で、１０年以上付き合ってきた彼女に「フラッシュモブ」でプロポーズし見事に成功。女性には中学３年の息子がおり、３人での結婚生活をスタートさせていた。

青山は「息子の卒業式に行ってきました」と書き出すと、卒業証書を手に持った制服姿の息子の肩に手を置いた２ショットを披露。「今までは学校行事をこっそり覗くようにしか行けませんでしたが、今日は父親として堂々と参加できました」「最高です」と感激の言葉をつづった。

一方で「ただ、友達の集合写真に混ぜてもらったら、先生すぎました」と微笑ましいエピソードも披露した。

この投稿には「ご卒業おめでとうございます」「泣けます」「これからますます楽しみですね」「これからも応援してます」「本当に先生っぽすぎる笑」「完全教師役！」「ドラマにしか見えない笑」といったコメントが寄せられている。