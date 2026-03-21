藤木直人、「きょう真ん中の子の卒業式」生報告 式に参加できない事情に共演者「あ、そっかあ」
俳優の藤木直人（53）が21日、ABCテレビ・テレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜 前8：00 生放送）に出演した。
【写真】『旅サラダ』松下奈緒・藤木直人・勝俣州和のハワイ旅行の様子
冒頭のあいさつでは、松下奈緒や勝俣州和が天気や桜の開花について言及。そこで藤木が「わたくし事なんですけれども、きょう真ん中の子の卒業式なんですよ」と明かした。
共演者から「卒業おめでとうございます！」と祝福されつつ、生放送の同番組に出演している藤木は「式には参加できませんけど」とにこり。事情に勝俣は「あ、そっかあ」と反応していた。
【写真】『旅サラダ』松下奈緒・藤木直人・勝俣州和のハワイ旅行の様子
冒頭のあいさつでは、松下奈緒や勝俣州和が天気や桜の開花について言及。そこで藤木が「わたくし事なんですけれども、きょう真ん中の子の卒業式なんですよ」と明かした。
共演者から「卒業おめでとうございます！」と祝福されつつ、生放送の同番組に出演している藤木は「式には参加できませんけど」とにこり。事情に勝俣は「あ、そっかあ」と反応していた。