藤木直人（C）ORICON NewS inc.

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　俳優の藤木直人（53）が21日、ABCテレビ・テレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜　前8：00　生放送）に出演した。

【写真】『旅サラダ』松下奈緒・藤木直人・勝俣州和のハワイ旅行の様子

　冒頭のあいさつでは、松下奈緒や勝俣州和が天気や桜の開花について言及。そこで藤木が「わたくし事なんですけれども、きょう真ん中の子の卒業式なんですよ」と明かした。

　共演者から「卒業おめでとうございます！」と祝福されつつ、生放送の同番組に出演している藤木は「式には参加できませんけど」とにこり。事情に勝俣は「あ、そっかあ」と反応していた。