神戸ポートタワーを望む朝食バイキング、グループ家族団欒でも泊まれる「神戸ポートタワーホテル」

神戸駅・元町・神戸観光にもアクセス抜群で、三ノ宮駅からは無料の送迎バスを完備しています！神戸ポートタワーすぐの立地で、ペットホテルも併設されているので愛犬も安心です。ホテル到着後は大浴場や、湯上がり処ではハイボール無料など、様々サービスが目白押しな「神戸ポートタワーホテル」をご紹介します。

朝食限定 朝からスパークリング

朝食限定メニュー、スパークリングワイン、ノンアルコールワインが用意されています。オシャレな装飾にも、乙女心がくすぐられます。

ファミリアの”大人向けライフスタイルショップ”「ファミリア なんばCITY店」がOPEN

バラエティ豊かな朝食メニュー

和～洋と豊富な朝食メニューは、フレンチトーストに、ハムやベーコン、神戸の有名店イスズベーカリーのパンにパティスリーアキトのミルクジャムなど、バラエティ豊かなメニュー。

自分好みの具材を選べるオムレツ

出来たてを提供するライブキッチンでは、トマトやチーズにブロッコリーなどの具材から選べる「オムレツ」。特別感のあるメニューをいただけるのはありがたいですね。

朝から元気になれそうな朝食メニューがずらり、フレッシュなサラダに出来たてのオムレツ、焼魚に小鉢、ご飯とお味噌汁など旅館の朝食メニューまで、自分好みのスタイルで楽しめるのが嬉しい！

アーバンツイン

壁には和の煌びやかなインテリア、くつろぎのスペースは畳張りになっており、ホテルに居ながら、高級旅館へ来たような落ち着いた雰囲気。

和室16畳

大浴場と同じフロアに位置する、最大8名様まで宿泊できる和室は、ご家族三世代での旅行やグループでの宿泊が可能。お布団を並べて大人数で一緒におやすみいただけます。

大浴場 なごみの湯 男湯

温もりのある広々とした男湯には、38℃の心地よい温度で身体を温かめる薬仁湯・二股炭酸カルシウム温泉。

男湯限定 サウナ•水風呂

男湯限定でサウナ・水風呂が完備！サウナじんわりと汗を流し、湯あがりの余韻を楽しみながら整いリラックス。

HIDE OUTにて朝のコーヒータイム

ホテル最上階13階「HIDE OUT」にて朝のコーヒータイム、カウンターにて無料のコーヒーやソフトドリンクが用意されています。神戸ポートタワーの景観を望む圧巻のパノラマを独り占めできる特等席。

三宮駅を往復する送迎バス

宿泊の際はホテル専用の、送迎バスを利用しました。ホテル～三宮駅間の往復なので駅降りてすぐから利用できるので、すごく便利でした。

アクセス抜群の立地で、ペットホテルも併設、大浴場をはじめ無料のハッピーアワーやエグゼクティブラウンジ、ホテルに滞在中の様々なアクティビティが充実した「神戸ポートタワーホテル」にてくつろぎのひとときをお過ごしいただけます。

神戸ポートタワーホテル

兵庫県神戸市中央区波止場町6-1

TEL:078-371-8080

チェックイン 15:00

チェックアウト 翌11:00

※詳しくは公式HPをご覧ください。