神戸ポートタワーを望む朝食バイキング、グループ家族団欒でも泊まれる「神戸ポートタワーホテル」
神戸駅・元町・神戸観光にもアクセス抜群で、三ノ宮駅からは無料の送迎バスを完備しています！神戸ポートタワーすぐの立地で、ペットホテルも併設されているので愛犬も安心です。ホテル到着後は大浴場や、湯上がり処ではハイボール無料など、様々サービスが目白押しな「神戸ポートタワーホテル」をご紹介します。
朝食限定 朝からスパークリング
朝食限定メニュー、スパークリングワイン、ノンアルコールワインが用意されています。オシャレな装飾にも、乙女心がくすぐられます。
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バラエティ豊かな朝食メニュー
和～洋と豊富な朝食メニューは、フレンチトーストに、ハムやベーコン、神戸の有名店イスズベーカリーのパンにパティスリーアキトのミルクジャムなど、バラエティ豊かなメニュー。
自分好みの具材を選べるオムレツ
出来たてを提供するライブキッチンでは、トマトやチーズにブロッコリーなどの具材から選べる「オムレツ」。特別感のあるメニューをいただけるのはありがたいですね。
朝から元気になれそうな朝食メニューがずらり、フレッシュなサラダに出来たてのオムレツ、焼魚に小鉢、ご飯とお味噌汁など旅館の朝食メニューまで、自分好みのスタイルで楽しめるのが嬉しい！
アーバンツイン
壁には和の煌びやかなインテリア、くつろぎのスペースは畳張りになっており、ホテルに居ながら、高級旅館へ来たような落ち着いた雰囲気。
和室16畳
大浴場と同じフロアに位置する、最大8名様まで宿泊できる和室は、ご家族三世代での旅行やグループでの宿泊が可能。お布団を並べて大人数で一緒におやすみいただけます。
大浴場 なごみの湯 男湯
温もりのある広々とした男湯には、38℃の心地よい温度で身体を温かめる薬仁湯・二股炭酸カルシウム温泉。
男湯限定 サウナ•水風呂
男湯限定でサウナ・水風呂が完備！サウナじんわりと汗を流し、湯あがりの余韻を楽しみながら整いリラックス。
HIDE OUTにて朝のコーヒータイム
ホテル最上階13階「HIDE OUT」にて朝のコーヒータイム、カウンターにて無料のコーヒーやソフトドリンクが用意されています。神戸ポートタワーの景観を望む圧巻のパノラマを独り占めできる特等席。
三宮駅を往復する送迎バス
宿泊の際はホテル専用の、送迎バスを利用しました。ホテル～三宮駅間の往復なので駅降りてすぐから利用できるので、すごく便利でした。
アクセス抜群の立地で、ペットホテルも併設、大浴場をはじめ無料のハッピーアワーやエグゼクティブラウンジ、ホテルに滞在中の様々なアクティビティが充実した「神戸ポートタワーホテル」にてくつろぎのひとときをお過ごしいただけます。
神戸ポートタワーホテル
兵庫県神戸市中央区波止場町6-1
TEL:078-371-8080
チェックイン 15:00
チェックアウト 翌11:00
※詳しくは公式HPをご覧ください。