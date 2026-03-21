“パンチくん”話題の市川市動植物園、子ども専用ゾーンの設置を検討 人だかりができたサル山の写真公開「お子様が見づらい状況は改善が必要ですね…」
“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界的に注目されている千葉県・市川市動植物園が21日、公式Xを更新。同日正午ごろのサル山の写真を公開し、子ども専用ゾーンの設置を検討する方針を示した。
【写真】すごい人だかり…“パンチくん”を一目見ようと集まった来場者
投稿では同日正午時点として「駐車場は満車が近づきましたが、入園待ち列は短めです」と紹介した。続けて「正午のニホンザルえさやり直前のサル山周辺です。毎日大勢の方にご観覧いただいてます」として人だかりができた写真を公開した。
その上で「お子様が見づらい状況は改善が必要ですね…。お子様専用ゾーンの設定などを検討してみます」とした。
【写真】すごい人だかり…“パンチくん”を一目見ようと集まった来場者
投稿では同日正午時点として「駐車場は満車が近づきましたが、入園待ち列は短めです」と紹介した。続けて「正午のニホンザルえさやり直前のサル山周辺です。毎日大勢の方にご観覧いただいてます」として人だかりができた写真を公開した。
その上で「お子様が見づらい状況は改善が必要ですね…。お子様専用ゾーンの設定などを検討してみます」とした。