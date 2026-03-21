■MLBオープン戦 ドジャースーパドレス（日本時間21日、アリゾナ州フェニックス・キャメルバックランチ）

【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カード

ドジャースの山本由伸（27）がパドレスとのオープン戦に先発し、5回68球を投げ、3安打無失点の快投。四死球1で最速は約156.7キロをマークした。

「1番・DH」で先発出場した大谷翔平（31）は3打数無安打。第1打席は遊フライ、第2・第3打席は連続の空振り三振。6回から交代となり、この日は快音響かず。

2年連続で開幕投手に指名された山本は、今季はOP戦で3度の登板。初戦のエンゼルス戦（2月22日）では2回途中（30球）2失点。次のジャイアンツ戦（28日）では3回2失点だった。

WBCでは最後のベネズエラとの準々決勝（15日）で先発。先頭打者弾を浴びたが、スター揃いの強力打線を相手に4回2失点と踏ん張った。

チームに再合流後、初めての実戦となった山本。立ち上がりは先頭打者を見逃し三振で仕留めると、2者連続の空振り三振で最高のスタート。2回は1死から連打を許したが、2者連続空振り三振で切り抜けた。3回も1死から2者連続の見逃し三振と奪三振ショー。変化球を中心に安定感抜群の制球で、ここまで7個の三振を奪った。

4回はこの試合初めて四球を与えたが、ショートのM.ベッツ（33）の好守備もあり、遊ゴロ併殺打、遊ゴロで3アウト。5回は1死でヒットを許したが、J.ミランダをサード併殺打で二塁を踏ませなかった。

山本は開幕戦のダイヤモンドバックス戦（日本時間27日）で先発予定。指揮官のロバーツ監督も「目標は5イニングまで投げること。それができれば大きい」と期待を寄せていた。