「選抜高校野球・１回戦、東洋大姫路２−３花咲徳栄」（２１日、甲子園球場）

花咲徳栄が逆転で東洋大姫路を下し、１６年ぶりの春１勝をマークした。

岩井監督が「ＤＨの恩恵」と語ったのは八回の攻撃だ。１死満塁から岩井の押し出し死球で試合を振り出しに戻した。ここで二塁走者の市村に代えて代走・更科を告げた。三塁走者にはすでに代走・山田を告げており、俊足の２枚を入れた。

ここで「バッターの鈴木は三振がない」と岩井監督。１死満塁フルカウントからヒットエンドランを仕掛け、鈴木はきっちり遊ゴロを転がした。スタートを切っていた一塁走者は二塁でセーフをもぎ取り、併殺崩れの形となって三塁走者が生還。さらに三塁ベースを回っていた二塁走者も一気にホームを踏んだ。打った鈴木も「気持ちで打とうと思っていた。いい走塁をしてくれたので、そこはチームの勝利に大きく影響したと思います」と振り返った。

併殺崩れで２得点という鮮やかな攻撃。「練習試合の時から結構、このケースがあって。フルカウントで満塁でエンドランというのはやっていた。ストライクのゾーンにくれば鈴木は打てると信じた結果」と指揮官は語り、「いつもは代走１枚、守備要員１枚という形なんですけど、ＤＨの時は２人回った場合は代走２枚使うつもりでいた。ＤＨの恩恵だと思います」と説明。投手が打席に立つ状況であればなかなか代走を告げづらい状況だが、終盤のＤＨに代走を送ってもディフェンス面に大きな影響を及ぼすことはない。今春から導入された指名打者制度を生かした采配で大きな２点をもぎ取った。