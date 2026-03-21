【義兄、17歳娘にオネガイ】角のサトウさんが登場！！「家になにか用？」＜第11話＞#4コマ母道場
現代は多様性の時代。生き方も、結婚の有無も、どんな暮らしを選ぶかも、人それぞれです。独身でも、中年で実家暮らしでも、それ自体を他人に咎められる理由はありません。けれどもし、これまで“同居の高齢母に任せきりだった家事”を、ある日突然あなたに押しつけようとしてきたら……？ しかもそれが近しい身内からの頼みだとしたら、あなたならどうしますか？
第11話 おせっかいおばさん【義兄の気持ち】
【編集部コメント】
不審者おじさんに声をかけられるメンタルの強さ、見習いたいものです！ 「怪しい者でない」と関係を説明したが最後、お義兄さんはグイグイ「サトウさん」に距離を詰められてしまいます。「元々人付き合いが苦手なのに、どうしてこんな……」と思うお義兄さんですが、無下にすればきっとおおごとになるとカンがはたらいた様子。お義兄さんの焦りは、さらに増してます。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
第11話 おせっかいおばさん【義兄の気持ち】
【編集部コメント】
不審者おじさんに声をかけられるメンタルの強さ、見習いたいものです！ 「怪しい者でない」と関係を説明したが最後、お義兄さんはグイグイ「サトウさん」に距離を詰められてしまいます。「元々人付き合いが苦手なのに、どうしてこんな……」と思うお義兄さんですが、無下にすればきっとおおごとになるとカンがはたらいた様子。お義兄さんの焦りは、さらに増してます。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら