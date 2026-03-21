山下美夢有が日本勢トップの10位に浮上 原英莉花は17位、猛チャージの岩井明愛は121位→31位
＜フォーティネット・ファウンダーズカップ 2日目◇20日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞日本勢15人のツアーメンバーがそろい踏みの米国女子ツアーの第2ラウンドが終了した。日本勢は10人が予選通過。最上位で決勝ラウンドに進出したのは山下美夢有。初日60位タイと出遅れたが、この日は3連続を含む7バーディ（2ボギー）を奪って「67」。首位と6打差のトータル5アンダー・10位タイに浮上した。
〈連続写真〉原英莉花が“浅い沈み込み”のスイングに進化！
12位タイから出た原英莉花は、出だしの10番パー5でティショットのトラブルなどでトリプルボギーとしたがその後4つのバーディで巻き返して「71」。トータル4アンダー・17位タイで2戦連続決勝ラウンド進出を決めた。初日「76」の121位タイと大きく出遅れた岩井明愛は、この日のベストスコアとなる「66」をマーク。古江彩佳、竹田麗央、西村優菜と並んでトータル2アンダー・31位タイで週末に進んだ。馬場咲希は、一時予選通過圏外にいたが17番、18番と上がり連続バーディで「71」。畑岡奈紗と並んでトータル1アンダー・43位タイ。初日の日本勢最上位だった西郷真央は「76」とスコアを落としてトータルイーブンパー。岩井千怜とともに56位タイで予選を通過した。前半3つ伸ばして一時は首位と3打差に迫っていた笹生優花は、14番のトリプルボギー、17番、18番の連続ダブルボギーで失速。「77」と崩れてトータル2オーバー。渋野日向子、勝みなみ、吉田優利と同じ76位タイで予選落ちに終わった。櫻井心那はトータル6オーバー・123位タイ。メジャーを含む米ツアー7勝を挙げるキム・ヒョージュがトータル11アンダーの首位。4打差の2位にガビー・ロペス（メキシコ）、5打差の3位にはジーノ・ティティクル（タイ）、ネリー・コルダ（米国）ら7人が続いている。56位タイまでの65人が決勝ラウンドに進出した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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＜随時更新＞ 国内女子ツアーのリーダーボード
12位タイから出た原英莉花は、出だしの10番パー5でティショットのトラブルなどでトリプルボギーとしたがその後4つのバーディで巻き返して「71」。トータル4アンダー・17位タイで2戦連続決勝ラウンド進出を決めた。初日「76」の121位タイと大きく出遅れた岩井明愛は、この日のベストスコアとなる「66」をマーク。古江彩佳、竹田麗央、西村優菜と並んでトータル2アンダー・31位タイで週末に進んだ。馬場咲希は、一時予選通過圏外にいたが17番、18番と上がり連続バーディで「71」。畑岡奈紗と並んでトータル1アンダー・43位タイ。初日の日本勢最上位だった西郷真央は「76」とスコアを落としてトータルイーブンパー。岩井千怜とともに56位タイで予選を通過した。前半3つ伸ばして一時は首位と3打差に迫っていた笹生優花は、14番のトリプルボギー、17番、18番の連続ダブルボギーで失速。「77」と崩れてトータル2オーバー。渋野日向子、勝みなみ、吉田優利と同じ76位タイで予選落ちに終わった。櫻井心那はトータル6オーバー・123位タイ。メジャーを含む米ツアー7勝を挙げるキム・ヒョージュがトータル11アンダーの首位。4打差の2位にガビー・ロペス（メキシコ）、5打差の3位にはジーノ・ティティクル（タイ）、ネリー・コルダ（米国）ら7人が続いている。56位タイまでの65人が決勝ラウンドに進出した。
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