アメリカのトランプ大統領は20日、イランへの軍事作戦の縮小を検討していて、目標達成に非常に近づいているとの考えを示しました。ワシントンから清田大輝記者が伝えます。

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トランプ氏は作戦の「縮小」に触れた一方、「停戦はしたくない」とも語っていて、戦闘の終結に近づいているかは、いまだ不透明です。

トランプ大統領は20日、SNSに、アメリカは「大規模な軍事作戦の縮小を検討していて、目標達成に非常に近づいている」と投稿しました。

ただ、これに先立ち記者団に、「相手をせん滅しているさなかに停戦なんてするものではない」として、現時点では「停戦はしたくない」とも語っています。

一方、トランプ氏は20日、ホルムズ海峡の安全確保をめぐり日本や中国などを名指しして「関与せざるを得ない」と語りました。

トランプ大統領

「欧州にはホルムズ海峡が必要だ。韓国、日本、中国や他の国々も必要としている。だから彼らは多少なりとも関与せざるを得ない」

また、FOXニュースの取材に「日本には憲法上の制約があるが、必要とあれば支援してくれるだろう」との考えを示したということです。

こうした中、ウォール・ストリート・ジャーナルは、イランが、インド洋にあるアメリカとイギリスの共同基地に弾道ミサイル2発を発射したと報じました。

基地には命中しなかったということですが、イランの攻撃能力が中東から遠く離れた地域にも及ぶことを示す重大なケースといえます。