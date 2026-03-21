フランスフェア開催！“美食の宝庫”バスクの味に注目です。

阪急うめだ本店で３月１８日始まった「フランスフェア」。フランス南西部、山と海に囲まれ、美食の宝庫といわれる「バスク地方」の郷土料理・伝統菓子を大特集。会場では、バスク地方の港町にあるバーの雰囲気をイートインで楽しめます。

青とうがらしのマリネ・ハムコロッケ・タコのフリットといったバスク地方の郷土料理が味わえる「ギルダセット」を河西美帆アナウンサーが実食。

（河西美帆アナウンサー）「タコのフリットをいただきます。…味はあっさりめ。かめばかむほどタコのおいしさがじゅわっと出てきます」

ほかにも、トマト・ピーマン・タマネギなど野菜をベースにした惣菜と鶏肉、豚肉などを包んだパイや、ピレネー山脈の山間部で育ったキントア黒豚の肉を熟成させた濃厚な味の生ハムなども味わえます。

さらに、フランスの紅茶とともにお菓子が味わえるイートインコーナーでは、バスクチーズアイスといちごのミルフィーユを堪能することができます。

そのほか、ピレネー山脈の羊のミルクを使ったバスクチーズのコクをいかして焼き上げたチーズケーキや、南フランスの伝統菓子「カヌレ」に様々なクリームを入れてアレンジした「クレムレ」もティータイムにぴったりです。

（阪急うめだ本店・企画担当 片岡賢一さん）「今回の一番の売りは、バスク地方の伝統菓子であるガトーバスク。現地からシェフが２人来て会場でつくっているので、ぜひ食べてみていただきたいです」

阪急うめだ本店の「フランスフェア」は前半・後半あわせて３月３０日までです。

前半：３月２３日（月）まで

後半：３月２５日（水）～３月３０日（月）