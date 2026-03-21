桃井かおり、子どもの頃に愛用していた“ワンプレート皿”でおうちごはん 食卓ショットに反響「おしゃれ」「おいしそう」
米・ロサンゼルスに生活拠点を置く俳優・桃井かおりが19日、自身のインスタグラムを更新。「#かおり飯」のハッシュタグを添え、子どもの頃に愛用していたワンプレート皿に盛り付けた手作りごはんを披露した。
【写真】「おしゃれ」「おいしそう」愛用していた“ワンプレート皿”でおうちごはんを楽しむ桃井かおり
桃井は「肉詰めピーマンとエノキのトマトソース」とこの日のメニューを紹介し、おかずとごはんを盛り付けた2人分の食事の写真をアップ。
縁のブルーのラインが映えるプレート皿について「子供の頃我が家の夕食は皆んなこのワンプレート皿で、フォークとナイフで頂いた」「引っ越しで出てきたもののどうも学食みたいで使い損ねていたが、TVディナーのとき便利」と、最近再び使いはじめたことを明かしている。
コメント欄には「おいしそう」「素敵だと思います！仕切りがあるので味も移らないし、スペースを埋めようと色々考えて作るからバランスも良くなる気がします」「ワンプレート皿も盛り付けでおしゃれで高級な感じになるんですね」「洗う手間が省けて良いですね」「捨てずにおいたプレートの再デビューに拍手」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「おしゃれ」「おいしそう」愛用していた“ワンプレート皿”でおうちごはんを楽しむ桃井かおり
桃井は「肉詰めピーマンとエノキのトマトソース」とこの日のメニューを紹介し、おかずとごはんを盛り付けた2人分の食事の写真をアップ。
縁のブルーのラインが映えるプレート皿について「子供の頃我が家の夕食は皆んなこのワンプレート皿で、フォークとナイフで頂いた」「引っ越しで出てきたもののどうも学食みたいで使い損ねていたが、TVディナーのとき便利」と、最近再び使いはじめたことを明かしている。
コメント欄には「おいしそう」「素敵だと思います！仕切りがあるので味も移らないし、スペースを埋めようと色々考えて作るからバランスも良くなる気がします」「ワンプレート皿も盛り付けでおしゃれで高級な感じになるんですね」「洗う手間が省けて良いですね」「捨てずにおいたプレートの再デビューに拍手」など、さまざまな反響が寄せられている。