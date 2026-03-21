阪急電鉄は３月１８日、交通系ＩＣカードを使った新サービスを開始しました。２０分以内であれば同一駅の入出場が無料になり、通り抜けや送迎、駅ナカ店の利用がより便利になります。

２０分でできることとは？清水麻椰アナウンサーが実際に大阪梅田駅の改札内に入り、調査しました！

まず向かったのは、清水アナが「入場料を払ってまで来ていた、絶対に行きたいお店」と称する洋菓子店の「らぽっぽ」。早速、焼きたてポテトアップルパイを購入。

つづいて、５５１蓬莱へ。

（清水麻椰アナウンサー）「ラッキー！空いてるタイミングだ。豚まん２個入りと焼餃子１０個入りをお願いします」

その後、愛媛県のアンテナショップでみかんを購入。この時点で経過時間は７分３０秒。

（清水アナ）「結構買い物したのですが、まだ１０分以上余っているんですよ。お腹が空いているのでお寿司食べてきます。いけるかな？」

残り時間１２分ほどでお寿司を食べに高木鮮魚店へ。しっかり５貫セットを堪能しましたが…果たして時間は大丈夫なのか？

（清水アナ）「はい、いま改札出ました。１９分２９秒です。２０分でたくさんお買い物できました。大充実。さらにお寿司も食べていますからね」

阪急電鉄の新サービス。あなたなら“２０分”をどのように使いますか？