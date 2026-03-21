BTS、ゼイン・ロウ氏とHYBE社屋でトーク「僕たちも戻れてうれしい」 メンバーは「家族のようなもの」
7人組グループ・BTSが、20日に5thアルバム『ARIRANG』をリリース。ラジオDJのゼイン・ロウが、韓国・ソウルのHYBEを訪れ、BTSと音楽活動への復帰について語った。
【写真】ついに7人そろってカムバック！BTSの近影
同コンテンツ『BTS: The ARIRANG Interview with Zane Lowe | Apple Music』では、アルバムの制作過程や兵役を終えて再集結した経緯、そしてグループとしての特別な絆について語っている。10枚目のスタジオ・アルバムに込められたトラックリスト、コラボレーター、サウンドについても詳しく解説する。
なお、同コンテンツは、Apple Musicのサブスクリプションがあれば、いつでもオンデマンドで全編を視聴できる。
【主なコメント】
ーー永遠に続くために何が必要か。
ゼイン：これ（BTS）は永遠に続くものなのか。
Jin：永遠に続くものなんてない。でも、良い時間を長く続けるためには努力が必要だ。
j-hope：「これは永遠に続く」と断言することは不可能だ。「これは永遠に続かない」とも断言できない。みんながそう思えば、それは実現する。良いものは良いんだ。
SUGA：もし望めば、80歳や90歳になっても、それを実現できると思う。
V：長く一緒にいられるように、ただ努力すればいいんだ。
ーーJung Kook、グループとして再集結するのは自然なことだったと語る
ゼイン：Jung Kook、以前ここで話した時、君たちがそれぞれ別々の道を歩んでソロ活動をするというアイデアについて話したよね。君たち全員にとってそれは自然なことで、無理やりな感じはしなかった。再集結するのも、同じように自然だった？一緒に暮らすのは少し奇妙だったと言っていたけど、実際に皆が集まって、最初のミーティングをした時、どんな感じだったの？
Jung Kook：実は僕にとって一番自然なことだったんだ。つまり、ソロ活動よりもグループでの活動の方がずっと多かったから、当然のことのように感じたんだ。兵役も別々に済ませることはできたけど、結局はほぼ同じ時期に終えることになったから、できるだけ早くグループとして再集結できた。大したことじゃないと感じたよ。当然のこと、必然のように自然だった。すべてが自然に流れていったんだ。
ーーSUGA、なぜSNSが自分のスタイルではなかったのか語る
ゼイン：なぜArmy（ファンネーム）にあいさつするために復帰するまで少し時間を置いたのか、そして復帰して、みんなが初めて配信を見てとても喜んでくれていることに気づいた時、どんな気持ちだった？
SUGA：わざと時間を置いていたわけじゃない。その間ずっと何かをしていたんだ。Weverseに猫が映ったのは、たまたまその時そこにいたからに過ぎない。ただの偶然だよ。入隊前にどれくらいの頻度で連絡を取っていたかはあまり覚えていないけど、それが僕のスタイルなんだと思う。絶えずチャットするよりは、特定の瞬間に顔を出して話したり、それから1人で過ごす時間も持ったりする傾向がある。みんなそれぞれ自分のスタイルがあるんだろうね。
ーーJimin、軍隊生活がさらなる努力への原動力になった
ゼイン：Jimin、離れていた期間、特に兵役中に自分自身について何を感じたか聞きたいんだ。帰ってきた時、自分をどう試したか、そして自分自身について何を知ったのか？
Jimin：そこでいろいろと深く考えたよ。仕事をする時間を持てたり、自分が大切に思うことにエネルギーを注いだりすることの価値を痛感したんだ。それだけじゃなくて、韓国ではほとんどの男性がかなり若い年齢で軍隊に行くんだけど、そこでさえも若い男たちが何事にも全力を注いでいる姿を見て、僕ももっと頑張らなきゃって常に思っていたんだ。軍隊でもJung Kookと一緒に、自分のスキルを磨くことにたくさん取り組んだ。そんな感じで軍隊生活を送ったんだ。
ゼイン：戻ってきてくれてうれしいよ。
RM：僕たちも戻れてうれしいよ。
ーーJin、BTSのリーダーが自分を導いてくれたことに感謝している
ゼイン：Jin、君がここに至るまでの道のりは、RMのそれとは大きく異なるね。君がBTSの一員になった経緯は実にユニークだ。ある意味、それはまるで幸せな偶然のようなものだったよね。
Jin：最初はそれぞれ違う道を歩んでいたけど、最終的にはリーダーがうまく導いてくれたおかげで、音楽がどれほど楽しくて喜びに満ちたものか、本当に理解できたんだ。リーダーのおかげで、僕たちの多くは変わることができて、みんな音楽を愛するようになった。僕はいつもRMやj-hope、そしてメンバー全員に感謝しているよ。最近、もし別の人生を送っていたら幸せだっただろうか、と考えることがあるんだ。でも、メンバーたちが僕にとって最高の道へと導いてくれたのだと思っている。メンバーにはいつも感謝しているし、彼らが常に成功することを心の底から願っているんだ。
ーーRM、BTSのリーダーとして歩んできた道のりを語る
RM：僕たちは人生の半分を共に過ごしてきているんだ。15年くらいになる。それは長い時間だよ。まるで家族のようなものなんだ。だから、お互いの目を見れば、理解し合える。分かっているんだ。「お前も辛い時期を乗り越えてきたんだろ。じゃあ、俺がもっと頑張るよ。俺がお前を守るから」。言葉なんてなくても、そうできるんだ。だからメンバーが支えてくれるおかげで、自分の役割を果たせるんだけど、リーダーとして自分に重荷を背負いすぎてしまうことがあって、いつも難しいところなんだ。でも同時に、自分はただのメンバーの1人だとも感じている。チームの一員に過ぎない。7人のうちの1人に過ぎないんだ。時には、それを手放して、流れに身を任せ、チームの一員として振る舞う必要がある。だから、良いリーダーとはどういうものか、今も模索しているところだ。
ーー新アルバムでのレジェンドアーティストたちとのコラボレーションについて
ゼイン：今回のアルバムでは素晴らしい人たちと仕事をしたね。Diplo、Mike Will Made-It、エル・グインチョ、最高だ。Kevin Parker、それから？Teezo Touchdown。かなりすごいラインナップだ。さあ、その話、特に楽しい部分について掘り下げていこう。Jung Kook、何かエピソードを教えてくれ、あるいはコラボレーターたちについて、そしてそのすべてで何が気に入ったか話そう。
Jung Kook：エル・グインチョとはたくさん一緒に仕事をしたよ。
j-hope：Jung Kookは「Hooligan」という曲でかなり力を入れたんだ。
Jung Kook：たくさんのトラックを聴かせてもらったんだけど、その新鮮さと斬新さに本当に圧倒されたんだ。最初に思ったことのひとつは、「うわっ、曲ってこんな風にアプローチできるんだ？」ってことだった。そして、それをどう最大限に活かすべきか、大きなプレッシャーを感じたんだ。だからこそ、彼と密に連携したかったんだろうね。とにかく、それは全く異なる雰囲気だったんだ。全く新しい雰囲気だった。また一緒に仕事をして、今回一緒に取り組んだプロデューサーやソングライターたちとセッションしたいよ。
――アルバムタイトル『ARIRANG』に込められた意味
RM：アリランのようなキーワードを取り入れるのは、とても自然なことだったと思う。アリランは、何百年、あるいは何千年も前から伝わる韓国の古い伝統的な歌のようなものなんだ。歌詞はかなり抽象的だけど、故郷への憧れや郷愁がテーマになっているんだ。それは恋人かもしれないし、故郷かもしれないし、家族かもしれないし、友人かもしれない。僕たちの多くの先祖が歌い継いできた歌なんだ。韓国において、それは非常に民族的で、極めて歴史的なものでもある。だから僕らも、軍隊生活の中で、あの頃や過去、そしてファンたち、一緒にいたけれど内部では何もできなかったあの時間を懐かしく思い、自然と自分たちのルーツや、もし再び団結するなら何をすべきかについて考えたんだ。「もしBTSが続けていくとしたら、僕らをひとつ、つまりグループとして結ぶには、どんな言葉が必要だろうか？」とね。
ゼイン：それは君たち自身よりも大きなものだね。
RM：そう。僕たちは、自分たちのルーツがある世界にしがみつきたいんだ。僕たちは皆韓国人だし、自分たちのルーツを誇りに思っている。それに、この曲の歌詞やメロディーは、とても普遍的だと思うんだ。誰もがノスタルジーや悲しみ、切ない想いを抱えている。だから、素晴らしい芸術とは、個人的なものを普遍的なものへと昇華させるものだと思うんだ。だから、僕たちなりの方法で『アリラン』を2026年に持ち込めば、それを世界へ届けられると考えたんだ。
――バンドの今後の計画と新たなレガシーの構築について
j-hope：面白いことに、Vは兵役を終えた後、Jinのコンサートにゲストとして参加したんだけれど、感動のあまり涙を流していたんだ。本当に、いつだって感情が高ぶるんだよ。もうすぐワールドツアーに出発して、スタジアムでファンと会う予定だけど、前回から5年が経っている。こんなに長い間を経て再びワールドツアーに挑むのは、信じられないほど新鮮な気分になるだろうね。
ゼイン：今のすべて、このビル、このビジネス、そして今回のツアーへの期待感のすべてが、君たちが路上で人々に「ショーを見に来て」と声をかけていたことから始まったんだ。
RM：そうだね。僕がレーベルに入った当初、HYBEになる前のBig Hitだったんだけど、フロアに9人しかいなかったんだ。2010年4月のことだよ。オフィスはひどい有様だったのを覚えている。9人全員が3つの仕事を兼任しなきゃいけなかった。誰かがメールや発送、デザインを同時にこなさなきゃいけなかったんだ。今は2500人以上もいるんだ。正直、自分たちがここまで来られたなんて、今でも信じられない時があるよ。僕たちも軍隊から戻ったばかりだし、物事は目まぐるしく変わっていく。でも自然と、僕たちをここまで連れてきてくれたのは彼らだって思うんだ。僕たちは彼らのために、そして彼らも僕たちのためにある。その成長を見られるのは本当に素晴らしいことだよ。
それに、ファンも今、年を重ねているんだ。僕たちも年をとっているから。デビューした頃は、彼らは小学生だったのに、今は25歳くらいで、中には結婚した人もいる。ファンと一緒に年を重ねていくのは素晴らしいことだよ。
ゼイン：これは興味深い時期だね。僕の見解では、これは「レガシー」を築く段階だから。最初のフェーズは、成功やファン、実績を築き上げていく段階だった。そこで終わってもよかった。その時点までなら、完璧な旅だったはずだ。しかし、今、君たちはカムバックすることで、おそらく同世代の中で初めて、この経験を成熟させる機会を得ている。
RM：新しい章を迎えることは、今でも大きな挑戦であり、正直とても怖い。なぜなら、ファンや世の人々を納得させるために、これまでとは違う姿を見せなければならないからだ。
もしかしたら、これまでとは違う層の人々にも届きたいと思っていて。僕たちは互いを深く愛し合っているからこそ、今もこうしてここにいる。そしてファンもそこにいてくれる。それなのに、なぜこのかけがえのないブランドや活動、そして家族のような絆を終わらせなければならないのか。だって、これからの人生で、こんな人たちに出会うことは二度とないだろうから。僕は今33歳だけど、彼らと初めて会ったのは15歳の時だった。今はたぶん32歳くらいだけど、あの頃は10代だったし、彼らは僕の青春そのものを象徴しているんだ。だからこのチャンスを逃したくないし、何年か後に「ああ、もう一度やればよかった」「この旅を止めるべきじゃなかった」なんて後悔したくないんだ。『インターステラー』みたいなことにはなりたくなかったんだよ。
ゼイン：それは実際に話し合ったこと？とても美しく振り返って語ってくれたけど、実際に7人で話し合ったことだったの？
j-hope：僕たちは未来について同じ視点を持っていたようで、わざわざ話し合わなくても、その感覚を共有できていたんだ。そして兵役を終えた後、自然とまた集まったんだ。それが、僕たちが一緒にこれを実現できた最大の理由だよ。それは僕たちの考えが自然に結実したもので、今それが表れているんだ。7人全員が、これから何をするべきかという点で完全に一致していた。だからこそ、口に出さなくても、今やっていることを実現できたんだ。そして、僕たち全員の間で、たくさんの相乗効果が生まれていたんだ。
【写真】ついに7人そろってカムバック！BTSの近影
同コンテンツ『BTS: The ARIRANG Interview with Zane Lowe | Apple Music』では、アルバムの制作過程や兵役を終えて再集結した経緯、そしてグループとしての特別な絆について語っている。10枚目のスタジオ・アルバムに込められたトラックリスト、コラボレーター、サウンドについても詳しく解説する。
【主なコメント】
ーー永遠に続くために何が必要か。
ゼイン：これ（BTS）は永遠に続くものなのか。
Jin：永遠に続くものなんてない。でも、良い時間を長く続けるためには努力が必要だ。
j-hope：「これは永遠に続く」と断言することは不可能だ。「これは永遠に続かない」とも断言できない。みんながそう思えば、それは実現する。良いものは良いんだ。
SUGA：もし望めば、80歳や90歳になっても、それを実現できると思う。
V：長く一緒にいられるように、ただ努力すればいいんだ。
ーーJung Kook、グループとして再集結するのは自然なことだったと語る
ゼイン：Jung Kook、以前ここで話した時、君たちがそれぞれ別々の道を歩んでソロ活動をするというアイデアについて話したよね。君たち全員にとってそれは自然なことで、無理やりな感じはしなかった。再集結するのも、同じように自然だった？一緒に暮らすのは少し奇妙だったと言っていたけど、実際に皆が集まって、最初のミーティングをした時、どんな感じだったの？
Jung Kook：実は僕にとって一番自然なことだったんだ。つまり、ソロ活動よりもグループでの活動の方がずっと多かったから、当然のことのように感じたんだ。兵役も別々に済ませることはできたけど、結局はほぼ同じ時期に終えることになったから、できるだけ早くグループとして再集結できた。大したことじゃないと感じたよ。当然のこと、必然のように自然だった。すべてが自然に流れていったんだ。
ーーSUGA、なぜSNSが自分のスタイルではなかったのか語る
ゼイン：なぜArmy（ファンネーム）にあいさつするために復帰するまで少し時間を置いたのか、そして復帰して、みんなが初めて配信を見てとても喜んでくれていることに気づいた時、どんな気持ちだった？
SUGA：わざと時間を置いていたわけじゃない。その間ずっと何かをしていたんだ。Weverseに猫が映ったのは、たまたまその時そこにいたからに過ぎない。ただの偶然だよ。入隊前にどれくらいの頻度で連絡を取っていたかはあまり覚えていないけど、それが僕のスタイルなんだと思う。絶えずチャットするよりは、特定の瞬間に顔を出して話したり、それから1人で過ごす時間も持ったりする傾向がある。みんなそれぞれ自分のスタイルがあるんだろうね。
ーーJimin、軍隊生活がさらなる努力への原動力になった
ゼイン：Jimin、離れていた期間、特に兵役中に自分自身について何を感じたか聞きたいんだ。帰ってきた時、自分をどう試したか、そして自分自身について何を知ったのか？
Jimin：そこでいろいろと深く考えたよ。仕事をする時間を持てたり、自分が大切に思うことにエネルギーを注いだりすることの価値を痛感したんだ。それだけじゃなくて、韓国ではほとんどの男性がかなり若い年齢で軍隊に行くんだけど、そこでさえも若い男たちが何事にも全力を注いでいる姿を見て、僕ももっと頑張らなきゃって常に思っていたんだ。軍隊でもJung Kookと一緒に、自分のスキルを磨くことにたくさん取り組んだ。そんな感じで軍隊生活を送ったんだ。
ゼイン：戻ってきてくれてうれしいよ。
RM：僕たちも戻れてうれしいよ。
ーーJin、BTSのリーダーが自分を導いてくれたことに感謝している
ゼイン：Jin、君がここに至るまでの道のりは、RMのそれとは大きく異なるね。君がBTSの一員になった経緯は実にユニークだ。ある意味、それはまるで幸せな偶然のようなものだったよね。
Jin：最初はそれぞれ違う道を歩んでいたけど、最終的にはリーダーがうまく導いてくれたおかげで、音楽がどれほど楽しくて喜びに満ちたものか、本当に理解できたんだ。リーダーのおかげで、僕たちの多くは変わることができて、みんな音楽を愛するようになった。僕はいつもRMやj-hope、そしてメンバー全員に感謝しているよ。最近、もし別の人生を送っていたら幸せだっただろうか、と考えることがあるんだ。でも、メンバーたちが僕にとって最高の道へと導いてくれたのだと思っている。メンバーにはいつも感謝しているし、彼らが常に成功することを心の底から願っているんだ。
ーーRM、BTSのリーダーとして歩んできた道のりを語る
RM：僕たちは人生の半分を共に過ごしてきているんだ。15年くらいになる。それは長い時間だよ。まるで家族のようなものなんだ。だから、お互いの目を見れば、理解し合える。分かっているんだ。「お前も辛い時期を乗り越えてきたんだろ。じゃあ、俺がもっと頑張るよ。俺がお前を守るから」。言葉なんてなくても、そうできるんだ。だからメンバーが支えてくれるおかげで、自分の役割を果たせるんだけど、リーダーとして自分に重荷を背負いすぎてしまうことがあって、いつも難しいところなんだ。でも同時に、自分はただのメンバーの1人だとも感じている。チームの一員に過ぎない。7人のうちの1人に過ぎないんだ。時には、それを手放して、流れに身を任せ、チームの一員として振る舞う必要がある。だから、良いリーダーとはどういうものか、今も模索しているところだ。
ーー新アルバムでのレジェンドアーティストたちとのコラボレーションについて
ゼイン：今回のアルバムでは素晴らしい人たちと仕事をしたね。Diplo、Mike Will Made-It、エル・グインチョ、最高だ。Kevin Parker、それから？Teezo Touchdown。かなりすごいラインナップだ。さあ、その話、特に楽しい部分について掘り下げていこう。Jung Kook、何かエピソードを教えてくれ、あるいはコラボレーターたちについて、そしてそのすべてで何が気に入ったか話そう。
Jung Kook：エル・グインチョとはたくさん一緒に仕事をしたよ。
j-hope：Jung Kookは「Hooligan」という曲でかなり力を入れたんだ。
Jung Kook：たくさんのトラックを聴かせてもらったんだけど、その新鮮さと斬新さに本当に圧倒されたんだ。最初に思ったことのひとつは、「うわっ、曲ってこんな風にアプローチできるんだ？」ってことだった。そして、それをどう最大限に活かすべきか、大きなプレッシャーを感じたんだ。だからこそ、彼と密に連携したかったんだろうね。とにかく、それは全く異なる雰囲気だったんだ。全く新しい雰囲気だった。また一緒に仕事をして、今回一緒に取り組んだプロデューサーやソングライターたちとセッションしたいよ。
――アルバムタイトル『ARIRANG』に込められた意味
RM：アリランのようなキーワードを取り入れるのは、とても自然なことだったと思う。アリランは、何百年、あるいは何千年も前から伝わる韓国の古い伝統的な歌のようなものなんだ。歌詞はかなり抽象的だけど、故郷への憧れや郷愁がテーマになっているんだ。それは恋人かもしれないし、故郷かもしれないし、家族かもしれないし、友人かもしれない。僕たちの多くの先祖が歌い継いできた歌なんだ。韓国において、それは非常に民族的で、極めて歴史的なものでもある。だから僕らも、軍隊生活の中で、あの頃や過去、そしてファンたち、一緒にいたけれど内部では何もできなかったあの時間を懐かしく思い、自然と自分たちのルーツや、もし再び団結するなら何をすべきかについて考えたんだ。「もしBTSが続けていくとしたら、僕らをひとつ、つまりグループとして結ぶには、どんな言葉が必要だろうか？」とね。
ゼイン：それは君たち自身よりも大きなものだね。
RM：そう。僕たちは、自分たちのルーツがある世界にしがみつきたいんだ。僕たちは皆韓国人だし、自分たちのルーツを誇りに思っている。それに、この曲の歌詞やメロディーは、とても普遍的だと思うんだ。誰もがノスタルジーや悲しみ、切ない想いを抱えている。だから、素晴らしい芸術とは、個人的なものを普遍的なものへと昇華させるものだと思うんだ。だから、僕たちなりの方法で『アリラン』を2026年に持ち込めば、それを世界へ届けられると考えたんだ。
――バンドの今後の計画と新たなレガシーの構築について
j-hope：面白いことに、Vは兵役を終えた後、Jinのコンサートにゲストとして参加したんだけれど、感動のあまり涙を流していたんだ。本当に、いつだって感情が高ぶるんだよ。もうすぐワールドツアーに出発して、スタジアムでファンと会う予定だけど、前回から5年が経っている。こんなに長い間を経て再びワールドツアーに挑むのは、信じられないほど新鮮な気分になるだろうね。
ゼイン：今のすべて、このビル、このビジネス、そして今回のツアーへの期待感のすべてが、君たちが路上で人々に「ショーを見に来て」と声をかけていたことから始まったんだ。
RM：そうだね。僕がレーベルに入った当初、HYBEになる前のBig Hitだったんだけど、フロアに9人しかいなかったんだ。2010年4月のことだよ。オフィスはひどい有様だったのを覚えている。9人全員が3つの仕事を兼任しなきゃいけなかった。誰かがメールや発送、デザインを同時にこなさなきゃいけなかったんだ。今は2500人以上もいるんだ。正直、自分たちがここまで来られたなんて、今でも信じられない時があるよ。僕たちも軍隊から戻ったばかりだし、物事は目まぐるしく変わっていく。でも自然と、僕たちをここまで連れてきてくれたのは彼らだって思うんだ。僕たちは彼らのために、そして彼らも僕たちのためにある。その成長を見られるのは本当に素晴らしいことだよ。
それに、ファンも今、年を重ねているんだ。僕たちも年をとっているから。デビューした頃は、彼らは小学生だったのに、今は25歳くらいで、中には結婚した人もいる。ファンと一緒に年を重ねていくのは素晴らしいことだよ。
ゼイン：これは興味深い時期だね。僕の見解では、これは「レガシー」を築く段階だから。最初のフェーズは、成功やファン、実績を築き上げていく段階だった。そこで終わってもよかった。その時点までなら、完璧な旅だったはずだ。しかし、今、君たちはカムバックすることで、おそらく同世代の中で初めて、この経験を成熟させる機会を得ている。
RM：新しい章を迎えることは、今でも大きな挑戦であり、正直とても怖い。なぜなら、ファンや世の人々を納得させるために、これまでとは違う姿を見せなければならないからだ。
もしかしたら、これまでとは違う層の人々にも届きたいと思っていて。僕たちは互いを深く愛し合っているからこそ、今もこうしてここにいる。そしてファンもそこにいてくれる。それなのに、なぜこのかけがえのないブランドや活動、そして家族のような絆を終わらせなければならないのか。だって、これからの人生で、こんな人たちに出会うことは二度とないだろうから。僕は今33歳だけど、彼らと初めて会ったのは15歳の時だった。今はたぶん32歳くらいだけど、あの頃は10代だったし、彼らは僕の青春そのものを象徴しているんだ。だからこのチャンスを逃したくないし、何年か後に「ああ、もう一度やればよかった」「この旅を止めるべきじゃなかった」なんて後悔したくないんだ。『インターステラー』みたいなことにはなりたくなかったんだよ。
ゼイン：それは実際に話し合ったこと？とても美しく振り返って語ってくれたけど、実際に7人で話し合ったことだったの？
j-hope：僕たちは未来について同じ視点を持っていたようで、わざわざ話し合わなくても、その感覚を共有できていたんだ。そして兵役を終えた後、自然とまた集まったんだ。それが、僕たちが一緒にこれを実現できた最大の理由だよ。それは僕たちの考えが自然に結実したもので、今それが表れているんだ。7人全員が、これから何をするべきかという点で完全に一致していた。だからこそ、口に出さなくても、今やっていることを実現できたんだ。そして、僕たち全員の間で、たくさんの相乗効果が生まれていたんだ。