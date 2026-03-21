無印良品、26年3月最新「収納グッズのサイズ早見表」を公開 新生活に向けた買い物の参考に「めっちゃ助かります!!」「有益すぎる」
無印良品の公式SNSが17日、「【2026年3月最新版】収納用品のサイズ一覧」と銘打ち、同ショップが展開する収納グッズのサイズ表を公開した。
【写真】「有益すぎる」「めっちゃ助かります!!」無印良品“収納グッズ”のサイズ表 一覧
商品は「やわらかポリエチレンケース」「ファイルボックス」「頑丈収納ボックス」「ソフトボックス」とジャンルごとにまとめられ、製品の写真とともにサイズ（縦横幅、奥行き）と税込価格（※3月17日時点のもの）がわかりやすく記されている。
新生活がスタートする春は、室内の見直しや模様替えが行われやすいシーズンでもあり、投稿では「保存しておくとお店でのお買い物時に見返せます」と呼びかけている。
コメント欄には「めっちゃ助かります!!」「有益すぎる」「永久保存だな」「ネット上にも特設ページ作ってください」「わ〜サイズ一覧良いですね〜 良品週間の時にまとめ買いしたいです」「ありがとうございます！」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「有益すぎる」「めっちゃ助かります!!」無印良品“収納グッズ”のサイズ表 一覧
商品は「やわらかポリエチレンケース」「ファイルボックス」「頑丈収納ボックス」「ソフトボックス」とジャンルごとにまとめられ、製品の写真とともにサイズ（縦横幅、奥行き）と税込価格（※3月17日時点のもの）がわかりやすく記されている。
コメント欄には「めっちゃ助かります!!」「有益すぎる」「永久保存だな」「ネット上にも特設ページ作ってください」「わ〜サイズ一覧良いですね〜 良品週間の時にまとめ買いしたいです」「ありがとうございます！」など、さまざまな反響が寄せられている。