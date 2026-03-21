【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２０日、事実上封鎖されているホルムズ海峡の対応を巡り、日本の貢献に期待を示した。

前日の日米首脳会談で日本から支援の申し出があったかどうかを米ＦＯＸニュースのインタビューで問われ、「彼らは海峡に艦船を出すことは憲法上できないが、もし我々が必要とするなら、日本は我々のために尽力してくれるだろう」と述べた。

「日本はＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）よりもずっと優れている」と語り、評価する考えも示した。トランプ氏は高市首相との１９日の会談で、海峡の対応での貢献を要求していた。

トランプ氏は２０日、自身のＳＮＳで、「ホルムズ海峡は、必要に応じて、利用する国々によって警備・監視される必要がある」と主張した。要請があれば米国も「支援する」としつつも、「イランの脅威が根絶されれば必要なくなるはずだ」と記した。

投稿に先立ち、ホワイトハウスで記者団に、ＮＡＴＯや日中韓に海峡の安全確保での「関与」を求めた。「海峡は比較的安全だが多くの支援がいる。艦船が必要だ」とし、「米国は海峡を使わず、必要としていないが、欧州や韓国、日本、中国、他の多くの国は海峡を必要としている」と強調。海峡経由のエネルギー輸入に依存する日本や中国を名指しし、「これらの国々が関与するのはすばらしいことだ」と述べた。

また、記者団からイランとの停戦について問われ、「文字通り相手を壊滅させている時に停戦したくない」と語った。軍事作戦に関しては「目標達成に非常に近づいている」とし、「作戦の縮小を検討している」とＳＮＳで説明した。

具体的な目標としては、ミサイルの能力や発射装置の完全な無力化のほか、▽防衛産業基盤の破壊▽海軍・空軍の排除▽核能力の保有阻止▽中東の同盟国を「最高水準」で保護すること――の五つを明示した。

海峡支援に後ろ向きなＮＡＴＯに対する不満も重ねて示した。「米国なしのＮＡＴＯは張り子の虎だ。核の力を持つイランを止める戦いに加わろうとしなかった」とＳＮＳで批判。「臆病者たちよ、我々は忘れない」とつづった。