女優橋本環奈（27）が21日、フジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜午前8時30分）にVTR出演。11才から16年来の友人の女優平祐奈（27）の性格について話した。

熱海の繁華街・熱海銀座をぶらついて、土砂降りの中、抹茶のスイーツを販売する店を発見。平が「抹茶好き？」と尋ねると橋本は「抹茶、大好き」と応じて店内に。

巨大な抹茶クレープをみつけて橋本が注文し、平は抹茶だんごをオーダーした。ここで平が首からぶら下げていたカメラに手を添えて「今日はチェキを持ってきたんだ」と橋本を撮影しようとカメラを構えた。そこに頼んでいた抹茶のパリパリクレープが登場。あまりの巨大さに橋本は「待って、スゴいスゴい」とその大きさに驚いた。カメラを構えていた平も口に手を当てて「見た？」とその大きさに仰天。

橋本は「信じられない、食べられないかも」と話しながら、クレープを受け取って「中は空洞なんだ。顔、隠れる」と聖火リレー走者のようにクレープを掲げた。巨大クレープを持つ橋本を見て平が「これはチェキじゃない？」と撮影タイミングであることを提案した。橋本が「こういう感じ？」とクレープで口元を隠すようなポーズをして、平が「かわいい」と言いながらシャッターを押した。

橋本が「でも、チェキって写ってないのがあったりして、かわいいよね、思い出に」とたまに狙ったものが写っていないチェキを「かわいい」と独特の表現をすると、平も「今までいっぱい撮ってきたよね」とチェキを普段使いしていることに同意を求めてきた。

橋本は「元アイドル同士」と女優の前はともにアイドルとして活動してきた過去について思いを共有した。テレビ画面には橋本が「元アイドルグループ『Rev．from DVL（レブ・フロム・ディーブイエル）』（福岡県のご当地アイドル）」、平は「元朝会えるアイドル『おはガールちゅ！ちゅ！ちゅ！』（テレビ東京系の子供向けバラエティ番組「おはスタ」の番組ユニット）のメンバーであったことがテロップで流れた。橋本が「撮られ慣れてのはあるし」とチェキ慣れしていることを明かした。