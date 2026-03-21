KEY TO LIT中村嶺亜「Eye-Ai」単独表紙で初登場 鍛え上げた筋肉ショットも
【モデルプレス＝2026/03/21】KEY TO LIT（キテレツ）の中村嶺亜が、4月2日に発売される英文情報雑誌『Eye-Ai（あいあい）』（発行：ザ・ショット）2026年4月号に、単独表紙で初登場する。
【写真】STARTOジュニア、鍛え上げられた肉体美
表紙に初単独登場するのはこの春、『REIA NAKAMURA 1st EXHIBITION ReBELiUM ＠SHIBUYA』を開催する中村。自身が生み出したキャラクターのオマージュ衣装で撮影。中面にも今回の個展とリンクした撮影やインタビューから、鍛え上げた筋肉ショットまで内容たっぷりで届ける。
また今回は発売日が中村の29歳の誕生日ということでそちらに絡めた企画も。「メンバーカラーのピンクも、自分が作ったキャラクターも入っているし、それをイメージした衣装を着たり、すごく大切なものが詰まった1冊が完成したと思います。Eye-Aiさんで最高な誕生日のスタートダッシュがきれたので、最高な1年にしたいと思います。29歳の中村嶺亜もよろしくお願いします！」と語る全12P（内1Pは和訳ページ）が掲載される。（modelpress編集部）
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【写真】STARTOジュニア、鍛え上げられた肉体美
◆中村嶺亜「Eye-Ai」単独表紙で初登場
表紙に初単独登場するのはこの春、『REIA NAKAMURA 1st EXHIBITION ReBELiUM ＠SHIBUYA』を開催する中村。自身が生み出したキャラクターのオマージュ衣装で撮影。中面にも今回の個展とリンクした撮影やインタビューから、鍛え上げた筋肉ショットまで内容たっぷりで届ける。
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