『新テニスの王子様』南次郎の妹・越前花凛が登場！最終回まで残り「あと5回」
漫画『テニスの王子様』原作者・許斐剛氏が21日、自身のXを更新。現在連載中の『新テニスの王子様』（新テニ）が、最終回まで残り5回であることを説明した。あわせて次回の最新話でリョーマの父・サムライ南次郎の妹「越前花凛(かりん)」が登場することを報告した。
【画像】めっちゃ美人！野性味ある『テニプリ』南次郎の妹・越前花凛
『テニスの王子様』（テニプリ）は、中学生の主人公・越前リョーマが仲間とともに成長する姿を描いたストーリー。1999年から2008年まで『週刊少年ジャンプ』で連載され、09年から第2シリーズ『新テニスの王子様』が『ジャンプスクエア』にて連載中で、世界大会へと舞台を移し、リョーマたちが各国の代表メンバーと熱い試合を繰り広げている。
以前から完結が間近であることを伝えていたが、許斐氏はXで「リョーマの父サムライ南次郎の妹…越前花凛(かりん)登場！！そして衝撃の事実が判明…リョーガvsリョーマの兄弟対決も白熱の大ボリューム一挙3話掲載 最終回まであと5回お楽しみに♪ ＃ジャンプSQ5月号4月3日発売」と伝えた。
【画像】めっちゃ美人！野性味ある『テニプリ』南次郎の妹・越前花凛
『テニスの王子様』（テニプリ）は、中学生の主人公・越前リョーマが仲間とともに成長する姿を描いたストーリー。1999年から2008年まで『週刊少年ジャンプ』で連載され、09年から第2シリーズ『新テニスの王子様』が『ジャンプスクエア』にて連載中で、世界大会へと舞台を移し、リョーマたちが各国の代表メンバーと熱い試合を繰り広げている。
以前から完結が間近であることを伝えていたが、許斐氏はXで「リョーマの父サムライ南次郎の妹…越前花凛(かりん)登場！！そして衝撃の事実が判明…リョーガvsリョーマの兄弟対決も白熱の大ボリューム一挙3話掲載 最終回まであと5回お楽しみに♪ ＃ジャンプSQ5月号4月3日発売」と伝えた。
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