画面提示するだけ。最大1778円オフ！クリスピー・クリーム・ドーナツ春の割引クーポンは見逃せない。

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、2026年3月20日から4月7日までの期間限定で、お得なクーポン企画「Krispy Kreme Spring Campaign」を全国の店舗で開催しています。

SNS画面提示でさらにお得に

期間中は、6個以上のドーナツを購入する際に、公式SNS（XまたはInstagram）に投稿される「50円オフクーポン」の画面を店頭で提示するだけで、通常よりさらにお得に購入できます。画面キャプチャの提示でも適用されます。

対象商品は下記の通り。「好きな ドーナツ 6個」「好きなドーナツ12個」「オリジナル・グレーズド ダズン ハーフ（6個）」「オリジナル・グレーズド ダズン （12 個）」「ミニ ボックス ハーフ（10個）」「ミニ ボックス（20個）」

たとえば、「好きなドーナツ6個」は、通常100円オフのところ150円オフ、「好きなドーナツ12個」は、通常最大1728円お得なところ、最大1778円お得になります。

対象はクリスピー・クリーム・ドーナツ店舗（催事および一部小売店を除く）。クーポンは期間中何度でも利用できますが、店頭限定です。デリバリーやモバイルオーダーでは使用できません。また、他の割引との併用はできないため注意が必要です。

東京バーゲンマニア編集部