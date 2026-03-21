河村勇輝が22得点7リバウンド6アシスト…3P4本成功、攻守で存在感もチームは敗戦

3月21日（現地時間20日）、ケアファースト・アリーナでウィンディシティ・ブルズとキャピタルシティ・ゴーゴーの試合が開催され、ブルズが143－154で敗れた。

2月28日（現地時間27日）のメイン・セルティックス戦以来のGリーグ戦出場となった河村。スターターとしてコートに立つと、第1クォーター残り1分51秒にこの日最初の得点となる3ポイントをヒットさせる。その後獲得したフリースロー2本も確実に沈める。続く第2クォーターでも確立良く2本の長距離砲を沈めるも、マック・マクラングのアリウープ狙うなどチャレンジングなパスが失敗に終わり、このクォーターだけでターンオーバー3を記録。それでも得点は2ケタに乗せて前半を折り返した。

第3クォーターも3ポイントシュートの精度を保ち4本目を沈めると、持ち前の強度の高いからスティールが飛び出す、鋭いペイントアタックから味方のゴールを演出など持ち味を発揮。8点を追いかける最終クォーターでは、河村のレイアップが相手にブロックを受け、外角からのシュートが落ち始めるなど得点を思うように伸ばせず。チームとしても打開できないまま、11点差でタイムアップとなった。

河村は約38分の出場で22得点7リバウンド6アシスト2スティールを記録。ターンオーバーは4を数えている。

ブルズは23日（同22日）の次戦で、バーミングハム・スクアドロンとレガシーアリーナで対戦する。

■試合結果



ウィンディシティ・ブルズ 143－154 キャピタルシティ・ゴーゴー



WCB｜30｜39｜37｜37｜＝143



CCG｜38｜39｜37｜40｜＝154

【動画】3月21日の河村勇輝のプレーを一気見！