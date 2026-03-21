福島ファイヤーボンズ、U15所属の村越友昭をユース育成特別枠選手に…181センチ80キロのPG

福島ファイヤーボンズは3月21日、福島ファイヤーボンズU15所属の村越友昭を「りそなグループB.LEAGUE 2025-26シーズン」のユース育成特別枠選手として登録することを発表した。福島としては初のユース育成特別枠選手登録となる。

福島のU10、U12でプレー経験を持つ福島県出身の村越は、181センチ80キロのポイントガード。クラブは公式HPで「福島ファイヤーボンズのユース選手として中学2年生ながらU15カテゴリの主力として活躍する将来有望な選手」と評し、「この度、トップチームの活動環境を早期に経験し、本人のスキルアップやユースチームの強化に繋げる目的でユース育成特別枠での登録に至りました」と説明した。

同選手は「まずは、このような貴重な機会をくださった西田社長をはじめ、福島ファイヤーボンズに関わる関係者の皆様に心より感謝申し上げます。トップチームからたくさんのことを学び、全力でプレーし、結果に繋げられるようにチャレンジしていきたいです。そして少しでもチームに貢献できればと思います。福島ファイヤーボンズのブースターの皆様、応炎の程よろしくお願いします」とコメントした。

なお、村越は4月1日に宝来屋ボンズアリーナで開催される福井ブローウィンズとのB2第28節から帯同予定。アウェー戦での帯同は予定していないという。