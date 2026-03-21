限定特典あり。英国発のフレグランス「ジョー マローン ロンドン」のポップアップイベント

ジョー マローン ロンドンは3月26日〜28日、原宿のヨドバシ J6 ビルディングにてポップアップイベントを開催します。

■会場での購入で、コームやトートなどオリジナルグッズをプレゼント

ブランドを象徴する洋梨の香りに包まれた会場では、タトゥーシールやヘアアレンジ体験、タロットを用いた香りの重ね合わせ提案など、五感で楽しむコンテンツが楽しめます。

フォトスポットや限定ゲームも用意しており、春の果樹園のような世界観を満喫できます。

購入金額に応じたヘアコームやトートバッグなどの限定特典をプレゼント。特別なラッピングサービスも実施します。

入場は無料。事前予約は3月12日から開始しますが、当日の入場も可能です。

■開催概要

イベント名：ジョー マローン ロンドン “English Pear Festival”

開催期間：2026年3月26日（木）〜28日（土）

11：00 21：00 （最終日28日のみ 20：00まで）

※最終入場は30分前まで

会場：ヨドバシ J6 ビルディング

東京都渋谷区神宮前6-35-6

入場：事前予約制（3月12日（木）より開始）

入場料：無料

予約・詳細：https://www.jomalone.jp/englishpear2026-popupevent

※当日入場可。 ただし混雑状況によりお待ちいただく場合がございます。

（フォルサ）