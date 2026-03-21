【NBA試合速報】2026年3月21日（土） ミネソタ・ティンバーウルブズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ
ミネソタ・ティンバーウルブズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ
日付：2026年3月21日（土）
開催地：ターゲット・センター（Minneapolis）
最終スコア：ミネソタ・ティンバーウルブズ 104 - 108 ポートランド・トレイルブレイザーズ
NBAのミネソタ・ティンバーウルブズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがターゲット・センター（Minneapolis）で行われた。
第1クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズがリードし28-33で終了する。
第2クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが試合を有利に運び59-68で終了する。
第3クォーターはミネソタ・ティンバーウルブズが試合を有利に運び86-87で終了する。
第4クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが試合を有利に運び104-108で終了する。
試合はポートランド・トレイルブレイザーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-21 11:55:07 更新