ミネソタ・ティンバーウルブズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ

日付：2026年3月21日（土）

開催地：ターゲット・センター（Minneapolis）

最終スコア：ミネソタ・ティンバーウルブズ 104 - 108 ポートランド・トレイルブレイザーズ

NBAのミネソタ・ティンバーウルブズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがターゲット・センター（Minneapolis）で行われた。

第1クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズがリードし28-33で終了する。

第2クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが試合を有利に運び59-68で終了する。

第3クォーターはミネソタ・ティンバーウルブズが試合を有利に運び86-87で終了する。

第4クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが試合を有利に運び104-108で終了する。

試合はポートランド・トレイルブレイザーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-21 11:55:07 更新