香りに癒される。プロバンス生まれのアロマケアブランドから7種のシャワージェル発売

フランスのアロマケアブランド「パニエデサンス」は3月10日、チューブタイプのシャワージェル全7種を発売します。

■華やかな香りに包まれるバブルバスとても使える

同商品は、貴重な植物香料を使用した華やかな「アブソリュート」と、精油をふんだんに取り入れたフレッシュな「エッセンシャルズ」の2コレクションで展開します。

「アブソリュート」は3種。「ローズゼラニウム」は、ローズゼラニウムとピオニーが華やかに広がる、フレッシュフローラルの多幸感あふれる香りです。

「ジャスミン」は、ピュアでいきいきとしたジャスミンがきらめく、上品なホワイトブーケの香り。

「オレンジブロッサム」は、温かな陽射しを感じさせる、ビターオレンジブロッサムの魅力的なアロマが広がります。

エッセンシャルズ コレクションは4種。シアオイル（シア脂）とグリセリンを配合しています。

「プロバンス」は、レモンやサイプレスなどの精油をブレンドした、暖かみのある爽やかさが特徴のシトラス系の香りです。

「ローズ」は、愛の象徴であるローズ精油を贅沢に使用した、芳醇で愛情あふれる華やかな香り。

「ラベンダー」は、プロバンスを象徴するラベンダー精油を使用。穏やかなやすらぎを感じる香りです。

「バーベナ」は、心身を落ち着かせる心地よい香り。爽やかなバーベナ精油がリフレッシュ効果をもたらします。

いずれも天然由来成分を95%以上配合し、軽やかな泡立ちで肌をすっきりと洗い上げます。シャワージェルとしてだけでなく、バブルバスとしても利用可能です。

■商品概要

商品名：パニエデサンス アブソリュート シャワージェル

種類：ローズゼラニウム、ジャスミン、オレンジブロッサム

価格：1,760円

内容量：200mL

商品名：パニエデサンス エッセンシャルズ シャワージェル

種類：プロバンス、ローズ、ラベンダー、バーベナ

価格：1,760円

内容量：200mL

（フォルサ）