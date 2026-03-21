お肌の調子がいいと自己肯定感アップ⁉ 逆だと「自信持てない」「イライラ」

にっしん皮フ科・形成外科は、20代〜50代の男女を対象に実施した「肌のコンディションと自己肯定感に関する調査」の結果を発表しました。

■ニキビや吹き出物、乾燥など、ストレスお肌に影響も

現在のストレス度を尋ねた調査では、「ある程度感じている」が43.8％で最多となり、次いで「あまり感じていない」が24.8％、「強く感じている」が17.8％と続きました。ストレスを肯定する回答は合計で61.6％に達しており、20代から50代の男女のうち6割以上が、何らかのストレスを抱えながら生活している実態が明らかになりました。

ストレスを抱える人に原因を尋ねたところ、1位は「将来への不安や金銭的な悩み」（28.4％）でした。次いで「職場や家庭などの人間関係」（24.0％）、「健康状態や身体的衰え」（18.6％）と続いています。

肌のコンディションに関する調査では、「悩んでいない」（24.8％）が最多でした。一方で、具体的な悩みを持つ層では「乾燥・かさつき・粉吹き」が15.7％で最も多く、次いで「シミ・そばかす・くすみ」「ニキビ・吹き出物・肌荒れ」（13.6％）が同率となっています。

ストレス時の肌の変化を聞くと、「ニキビや吹き出物が出やすくなる」（33.2％）が最多でした。次いで「肌の乾燥やかさつき」（18.4％）、「肌のゴワつきや化粧ノリの悪化」（14.5％）と続いています。

肌のコンディションが悪化した際の心境を尋ねたところ、40.5％が「特に変化はない」と答えました。「自分に自信が持てず消極的になる」（26.3％）、「些細なことでイライラする」（20.5％）が多くなっています。

肌コンディションの悪化が自己肯定感に与える影響を尋ねたところ、「ある程度影響する」（45.0％）が最多で、「あまり影響しない」（30.5％）、「とても影響する」（12.4％）が続いています。「影響する」と回答した比率は合計で57.4％で、20代から50代の男女の6割弱が、肌の状態を自分自身を肯定する気持ちと結びつけて捉えていることがわかりました。

■調査概要

調査日：2026年2月19日

調査方法：インターネット調査

調査対象：20代〜50代の男女

調査人数：331名

モニター提供元：RCリサーチデータ

（フォルサ）