ビジネスクラスに乗っても無意味な“日韓格差”　完敗の韓国女子サッカーに視線冷ややか「レベルが違う」

外部の視線も冷ややかだった。日本が完勝した女子サッカーの日韓戦を受け、中国メディアが両国の「格差」を数値で浮き彫りにしている。

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中国のポータルサイト『ネットイース』では3月18日（日本時間）、日本が韓国に4-1で勝利したサッカー女子アジアカップ準決勝の結果を伝え、「（日本が）大会を通じて圧倒的な攻撃力を維持している」と報じた。

韓国は今大会、グループステージを2勝1分で首位通過し、準々決勝ではウズベキスタンに6-0で勝利した。しかし、女子サッカー強豪の日本に対しては、圧倒的な実力差を埋められていないことが露呈した。

大会前、韓国女子代表は飛行機移動時のビジネスクラス利用をはじめとする待遇改善を要求した。また、今大会のメンバーには含まれていないが、ベテランのチョ・ソヒョンが中国女子代表が着用するプラダ製の公式ウェアに言及し、自国の環境への物足りなさを口にしたことも波紋を呼んだ。

韓国サッカー協会のチョン・モンギュ会長は就任1周年のインタビューで「先日、選手がビジネスクラスを要求したことで多くの批判を浴びた。選手としての立場からすれば、十分に主張し得る要求だと思う」とし、「男子代表と単純な経済的論理で比較され、一部の選手に非難が集中した状況は、協会長として心苦しく思う」と明かした。

また、「合理的な解決策を見出すために悩み続けている。韓国代表として国際大会に挑む選手であれば、誰もが良い環境で試合に臨む資格がある。不十分だった点については申し訳なく思っており、今後は改善に努めていく」と強調していた。

実際、韓国女子代表は今大会に向けてビジネスクラスで開催地オーストラリアに入り、念願の待遇を得た状態で大会に臨んだ。

（写真提供＝韓国サッカー協会）

しかし、日本との格差は大きかった。日本は今大会5戦全勝、28得点1失点という圧倒的な成績を残している。単なる勝利ではなく、プレーのレベルそのものが違っていた。

試合展開も一方的だったという評価が大半だ。『ネットイース』は前半24分、浜野まいかが敵陣深くで韓国のDFを振り切り、角度のない位置から強烈なシュートを突き刺したシーンを「日本の技術的優位が如実に表れた瞬間」と指摘。後半も日本が素早い攻守の切り替えで韓国の守備陣を崩し、結果的に4得点で大勝したことを「攻撃の展開スピードと決定力において、日本が完全に圧倒していた」と分析した。

詳細なスタッツも格差を物語っている。日本は支配率63％、シュート21本（枠内9本）、パス成功率88％を記録。コーナーキックも7本獲得し、試合全体を支配した。一方、韓国は守備に追われるしかなかったという評価だ。

『ネットイース』は「日本は攻守のバランスにおいて非常に完成度の高いチームだ。今大会で最も強力な優勝候補としての地位を固めた」と強調。単なる結果以上の実力差に言及した。3月21日に行われる女子アジアカップ決勝では日本とオーストラリアが対戦するが、『ネットイース』は「現在の勢いなら、日本が優勝する可能性が極めて高い」と見通している。

（記事提供＝OSEN）