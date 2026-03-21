海を越えて話題を呼んでいる日本代表の新アウェーユニホーム。(C)adidas is the official supplier of the Japan National Team

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　アディダスが３月20日、日本代表を含む26か国のアウェーユニホームを発表した。

　この一挙公開を受けて、アメリカの大手スポーツチャンネル『ESPN』が、各国の新アウェーユニホームを採点。日本代表には10点満点中「９」という極めて高い点数を付け、大絶賛した。
 
「間違いなく大ヒットとなるであろう日本代表のアウェーユニホームは、オフホワイトのシャツに鮮やかなレインボーカラーのピンストライプをあしらい、伝統的な野球ユニホームのデザインから多くのヒントを得た、驚くほどフレッシュなデザインだ。

　11本のカラーストライプはピッチ上の選手たちを象徴し、中央の赤いストライプは日本のサッカーファミリーを表している。その美しさは圧巻で、即完売はほぼ確実だ。我々の言葉を覚えておいてほしい」

　日本代表ファンから好評の“最新作”を、海外メディアも極めて高く評価している。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】着用モデルは南野拓実。話題沸騰の日本代表新アウェーユニホーム