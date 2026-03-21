「圧巻の美しさ。即完売はほぼ確実」「驚くほどフレッシュ」日本代表の新アウェーユニを米大手メディアが激賞！「我々の言葉を覚えておいてほしい」
アディダスが３月20日、日本代表を含む26か国のアウェーユニホームを発表した。
この一挙公開を受けて、アメリカの大手スポーツチャンネル『ESPN』が、各国の新アウェーユニホームを採点。日本代表には10点満点中「９」という極めて高い点数を付け、大絶賛した。
「間違いなく大ヒットとなるであろう日本代表のアウェーユニホームは、オフホワイトのシャツに鮮やかなレインボーカラーのピンストライプをあしらい、伝統的な野球ユニホームのデザインから多くのヒントを得た、驚くほどフレッシュなデザインだ。
11本のカラーストライプはピッチ上の選手たちを象徴し、中央の赤いストライプは日本のサッカーファミリーを表している。その美しさは圧巻で、即完売はほぼ確実だ。我々の言葉を覚えておいてほしい」
日本代表ファンから好評の“最新作”を、海外メディアも極めて高く評価している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】着用モデルは南野拓実。話題沸騰の日本代表新アウェーユニホーム
この一挙公開を受けて、アメリカの大手スポーツチャンネル『ESPN』が、各国の新アウェーユニホームを採点。日本代表には10点満点中「９」という極めて高い点数を付け、大絶賛した。
「間違いなく大ヒットとなるであろう日本代表のアウェーユニホームは、オフホワイトのシャツに鮮やかなレインボーカラーのピンストライプをあしらい、伝統的な野球ユニホームのデザインから多くのヒントを得た、驚くほどフレッシュなデザインだ。
11本のカラーストライプはピッチ上の選手たちを象徴し、中央の赤いストライプは日本のサッカーファミリーを表している。その美しさは圧巻で、即完売はほぼ確実だ。我々の言葉を覚えておいてほしい」
日本代表ファンから好評の“最新作”を、海外メディアも極めて高く評価している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】着用モデルは南野拓実。話題沸騰の日本代表新アウェーユニホーム