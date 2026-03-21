歌手の浜崎あゆみさんが20日、自身のインスタグラムを更新。多数の写真と共にツアースタッフとの奮闘ぶりを伝え反響を呼んでいます。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】ツアースタンバイも佳境に「歓喜のうねりをあげるTAのピンクオーシャンが見たいから」





浜崎さんは「脳内の妄想を言葉にして喋るの超ド下手なわたしのつたない説明を真剣に聞いてめちゃくちゃ理解してくれて」「ボロボロの身体とパツパツの頭で何度も何度も色んなバリエーションを体現して挑戦して魅せてくれる一座の皆と」「そこに寸分の狂いも無くびったりと同じ速度で歩みを進め続けてくれるツアークルーの皆様に」「泣きそうになった3週目のScapegoat だった」とタイトスケジュールの中、一致団結し阿吽の呼吸で作業を進めるスタッフに感謝を伝えています。







そして「もう佳境だ。来週は通しリハーサルが待っている」と休む間もなく迫るリハーサルへ気を引き締め直しています。







浜崎さんは「Aスタッフの面々とダンサー専属衣装チームとは、いつもリハが進み世界観が具体的に見えてくる度に『どこをどうしたら私達の分野の力であゆちゃんの伝えたい夢の世界をよりお客様に伝えるお手伝いが出来るのか。』と」「生地の薄さや色のほんのわずかな違い、何度も書き直すデザイン画、垂らす紐の一本のこだわり、ヘアの微妙なニュアンスカラーや艶、滝汗に負けないもち。そんな事をとことん話し合う」と強いこだわりを説明しました。







スタッフ間での衝突も想像させながらも浜崎さんは「誰もがいつもツアーの直前は余裕がなくなる。不安と緊張と希望でね」「でもどんなに辛くてもやり遂げたいと思える私達大家族の理由はただ一つ」「歓喜のうねりをあげるTAのピンクオーシャンが見たいから」とモチベーションの理由を挙げています。





そして最後に「周年日祝いならぬ、初の周年month祝い。宜しくお願いしますっ」とファンに向けて呼びかけました。







この投稿に「本当に楽しみにしてるよ」「4/8ピンクオーシャン全力で作るね」などのコメントが寄せられたほかに、トップで掲載されたバンダナを巻いた画像に「どんぐりあゆかわいすぎ」のコメントも見られました。



【担当：芸能情報ステーション】