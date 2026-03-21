”ロケの神様”に有働由美子アナが直球質問「おいしくない時ってどうしてる？」→思わずうなる便利フレーズ 21日放送『おしゃべり小料理ゆみこ』
お笑いタレントのタージンが21日放送のMBSテレビ『おしゃべり小料理ゆみこ』（後4：00 ※関西ローカル）に出演する
【番組カット】久しぶりの再会で話に花を咲かせる関西の大御所歌手2人
大阪出身のフリーアナウンサーの有働由美子がMCを務める同番組。「小料理ゆみこ」のお店の自慢は、ゆみこ女将が予約客のためだけに試行錯誤を繰り返し、その日のためだけに作る一期一会の料理と聞き上手。“小料理屋だから聞ける”忖度なしの踏み込んだトークで、今回もゲストの「意外な一面」を引き出す。
タージンには、おふくろの味「大根と牛肉のすき焼き」通称『タージン鍋』を振る舞われる。”ロケの神様”とも称されるリポートの達人・タージンに料理する様子を全部実況してほしいという女将の願望に応え、タージンは目の前で行われる調理工程を全力で実況。また、「おいしくない時ってどうしてる？」という女将の直球質問にも、普段は絶対に言わない本音で回答。女将も思わずうなる便利なフレーズが飛び出す。
続いてやってきたのは月亭八光。八光はタージンを見た途端、「神様や思ってますから、手合わさせてもらいます」と合掌。タージンは八光のリポートについて、「オモロイ人にはどんどんいくけどオモロない人やと思った時の引き際がうまい」とその手腕に嫉妬していることを明かす。そんな2人に女将は「お互いがそれぞれここだけは勝ってる」と思うことについて聞き出す。
今回は、歌手の円広志と嘉門タツオ、リポートの達人・タージンに落語家の月亭八光、関西芸能界を代表するコテコテの4人が出演する。
【番組カット】久しぶりの再会で話に花を咲かせる関西の大御所歌手2人
大阪出身のフリーアナウンサーの有働由美子がMCを務める同番組。「小料理ゆみこ」のお店の自慢は、ゆみこ女将が予約客のためだけに試行錯誤を繰り返し、その日のためだけに作る一期一会の料理と聞き上手。“小料理屋だから聞ける”忖度なしの踏み込んだトークで、今回もゲストの「意外な一面」を引き出す。
続いてやってきたのは月亭八光。八光はタージンを見た途端、「神様や思ってますから、手合わさせてもらいます」と合掌。タージンは八光のリポートについて、「オモロイ人にはどんどんいくけどオモロない人やと思った時の引き際がうまい」とその手腕に嫉妬していることを明かす。そんな2人に女将は「お互いがそれぞれここだけは勝ってる」と思うことについて聞き出す。
今回は、歌手の円広志と嘉門タツオ、リポートの達人・タージンに落語家の月亭八光、関西芸能界を代表するコテコテの4人が出演する。