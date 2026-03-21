サッカーのJ1川崎フロンターレは21日、MUFG国立開催となる横浜F・マリノスとの神奈川ダービー（22日）に向け、マスコットのふろん太が異例の“公式練習”を行ったと発表した。

2019年に新たな国立競技場が誕生してから川崎Fがホーム会場として使用するのは今回が初めて。午（うま）年にちなんで試合前にピッチ脇で流鏑馬（やぶさめ）による「始球式」ならぬ「始“弓”式」（しきゅうしき）を行うことを明らかにしていたが、なんとふろん太が走る馬上から弓で的を狙う射手を務めるという。

本番に向けて1カ月に及ぶ特訓を続けてきたというふろん太はクラブを通じて「この日のために、たくさん協力してしてくださったみんながいる。その思いを背負って始弓式に臨みたい。とにかく結果にこだわってやっていきたい」とコメント。前日になっても「求められているのはまだまだこんなんじゃない。まだあと1日ある。最後までいい準備をしたい。もっとフィニッシュの精度を上げたい」とゴールを狙うストライカーばりに意気込んでいるという。

演出の詳細に関しては「今は答えられることはない。その話はクラブの広報を通してください」と話すにとどめたが「ただ、皆さんの期待に応えたいと思っている」と強調。観客動員6万人を目指す中でJリーグ史上、過去に例がない試みに気持ちを高めているようだ。