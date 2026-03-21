グラビアアイドルで女優の澄田綾乃（27）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。雑誌のグラビアショットを投稿した。

「#sabra vol.4が公開されてるよ〜」と報告。「ミリタリータンクトップを切り裂いた衣装どうかな？？ チェックしてねん」とつづり、バスタブの中でビキニ水着姿があらわとなるショットをアップした。

ファンやフォロワーからも「ド迫力」「スタイル抜群で超可愛い」「目のやり場に、困っちゃいます」「エッチでかわいい」「たまりませんねっ」「女神」「昆布じゃないんですか！？」「もはやワカメ」などのコメントが寄せられている。

澄田は山口県出身。原宿でスカウトされ、19年2月にアイドルグループ「Wild Bunny」のメンバーとしてデビュー。20年に水着のグラビア活動も開始。22年に雑誌の初単独表紙。23年2月に1st写真集「PURITY」発売。「令和最強のメリハリボディー」と称される。24年にはTBS系「不適切にもほどがある！」第3話に、胸の谷間が見えるニット姿のメイク役で出演し、注目を集めた。趣味はホラー鑑賞。特技は絵、料理、口笛。介護福祉士の国家資格取得。156センチ。血液型A。