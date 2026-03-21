オープン戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手が20日（日本時間21日）、パドレスとのオープン戦に先発登板し、5回68球で3安打無失点、7奪三振1四球と好投した。米記者も称賛している。

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）敗退から6日、再合流して初となる先発登板となった山本。初回からいきなり3者連続奪三振をマークした。2回は1死から2安打を許すも後続から三振を奪って無失点で切り抜けた。その後も安定したピッチングで三振の山を築いた。

X上では米記者も称賛。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者は「ヨシノブ・ヤマモトの開幕前最終調整登板：5回3安打無失点1四球7奪三振、68球（44ストライク）。ほぼ全投球種で三振を奪った」と状態の良さを称えた。

米専門メディア「ドジャーズ・ネーション」公式Xも「ヨシノブ・ヤマモトが開幕前の最終春季スタートを完了」「ドジャースのエースは2026年に大活躍の準備ができている」と期待した。

山本は昨季レギュラーシーズン30試合に先発登板し12勝8敗、防御率2.49をマーク。ワールドシリーズでは3試合に登板し3勝を挙げてMVPを獲得し、2連覇に貢献した。



（THE ANSWER編集部）