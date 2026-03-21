第98回選抜高校野球

第98回選抜高校野球（甲子園）第3日は21日、第1試合の1回戦で花咲徳栄（埼玉）が東洋大姫路（兵庫）に3-2で勝利した。同点の8回に満塁から変則エンドランで“2ラン遊ゴロ”に成功。珍しいプレーで決勝点と追加点を奪い、2回戦に進出した。

1-1と同点に追いついた直後の8回1死満塁。フルカウントから花咲徳栄の岩井監督が勝負手を打った。三塁走者はそのまま、一、二塁走者だけがスタート。2番鈴木が放った打球は遊ゴロ。併殺コースだったが、スタートを切っていた分、二塁はセーフ。遊撃手は一塁に投げるしかなかった。

このプレーで1点だけでなく、2点目も入った。スタートを切っていた二塁走者は三塁を迷わず蹴って、一気にホームに。スライディングする必要もなく生還した。直前には二塁走者に代走・更科を送っており、岩井監督の策がズバリとはまった。

勝ち越しの1点だけでなく、貴重な追加点も奪った。珍しい作戦にSNS上のファンも沸騰した。

「満塁のエンドランが決勝点だったけど、あれスタートしてなかったらゲッツーになっててなんなら負けてた可能性もあったわけで、岩井監督の勝負勘たるや」

「岩井監督すげぇ…走らせてなかったらゲッツーで攻撃終了だったろうに…」

「こんなパターンがあるとは…岩井監督すげぇ…」

「1アウト満塁ショートゴロで2点取る機動力野球ほれぼれ！こういう野球がカープでも見たいのよ」

「徳栄、満塁でエンドランしてショートゴロで2点取るのすごっ。練習してたんだろうなあ」

「花咲徳栄、新庄野球やん！通常ならショートゴロでゲッツーのところ、2得点！」

2003年準々決勝の東洋大姫路戦は、大会屈指の名勝負として知られる。花咲徳栄の福本真史と東洋大姫路のグエン・トラン・フォク・アンが投げ合い、延長15回引き分け。再試合では福本が無死満塁から暴投でサヨナラ負けを喫した。あれから23年。再び実現した一戦で、今度は花咲徳栄が同じ満塁から決勝点を奪った。



（THE ANSWER編集部）