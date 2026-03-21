無難ボブより、断然コッチ推奨ーー！！【40・50代】白髪ごまかす◎「ハイライトボブ」

これまでのボブに飽きてきたら、ハイライトを入れて立体感を出してみては？ 伸びてきた白髪をデザインの一部としてなじませやすいうえ、こなれ見えも狙えます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代がマネしやすい、今の空気感をまとったハイライトボブをご紹介します。

白髪を活かすグレージュレイヤーボブ

毛束を重ねてボブシルエットに整えた、軽やかなスタイル。明るめのグレージュカラーを採用することで、白髪もほんのりと染まり自然なハイライトとして活かされています。白髪を隠さずオシャレを楽しめるデザインです。

まろやかな筋感がポイント！ 切りっぱなしボブ

プツッと切り揃えたベースに、毛先をほんのり外側へ逃がして抜け感をプラスしたボブスタイル。ダークトーンのグレージュを土台にし、同系色のスモーキーなハイライトを細かく施しています。コントラストをつけつつも質感に統一感があるため、都会的で知的なムードを感じられます。

根元からぼかすスタイリッシュなウルフボブ

トップに丸みを持たせつつ、襟足を首に沿わせてから軽く外ハネさせたウルフボブです。まろやかなブラウンをベースに根元を中心としてハイライトを入れることで、伸びてくる白髪を効率よくカバー。コンパクトなシルエットと繊細なカラーが相まって、顔まわりをスッキリと明るく見せてくれそうです。

地毛ハイライトで魅せる前下がりのミニボブ

あごラインでぷつっと切り揃えた、前下がりのミニボブです。白髪染めを使わず地毛にハイライトを重ねていくことで、全体の赤みを消した明るいブラウンを実現。白髪はベージュに染まることで程よいコントラストが生まれ、ストレートタッチのボブに立体感まで備わっています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaito_osaka.design様、@shoki______hair様、@iimuro_yukii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里