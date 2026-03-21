門限を破った娘が、見知らぬ大人と手を繋いで帰宅。「人助けしたよ」に絶句。褒めるべき？ 注意すべき？

下校時間を過ぎても帰らない娘が心配で、すんでのところで警察に電話しそうになったA子さん。

ようやく帰ってきた娘は、見知らぬ女性と手をつないでいて――！？

「正しいことってなに？」

母としての答えに迷い、揺れ動いた胸の内を語ってくれました。

娘の帰りが遅く、パニック

「知らない人には、絶対についていかないこと」



小学生の娘に、私が口を酸っぱくして教えている言葉です。

悲しいニュースを見るたびに、我が子になにかあったら……と、不安を感じるのは、きっとどの母も同じでしょう。



門限もしっかり守らせていて、放課後に遊びに行くときも、一度帰ってランドセルを置いてから、と約束しています。

それなのに、下校時間を1時間以上過ぎても、娘が帰ってこない日がありました。



胸がざわざわし、近所を探します。

もしかして、なにかあったのでは――。

一緒にいる人は、誰！？

「学校や警察に電話してみたほうがいいかもしれない」



そう思った瞬間、娘の姿が見えました。

「あっ、ママ！ ただいまー♪」



笑顔で手を振る娘は、もう片方の手で、見知らぬ女性と手をつないでいるではありませんか。

「ちょっと、どういうことなの！？」



慌てて娘のほうに駆け寄ると、その女性は視覚に障害があるようで、白杖を手にし、少し戸惑った表情をされていました。

褒めるべき？ 注意するべき？

話を聞くと、女性は道に迷っていたらしく、困っている様子だったので、娘のほうから声をかけたのだとか。



行き先を一緒に探したもののわからず、いったん我が家まで案内してきたとのこと。

「うちのママが、車で送ってくれるよって言ったの。ママ、困ってる人は助けてあげるのよって、いつも言ってるでしょ」



そう言う娘の顔は、どこか誇らしげです。