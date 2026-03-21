またまた大大大当たりキターーッ♡【ファミマ】朝食・おやつに食べたい「新作パン」

朝食やおやつ等、小腹が空いたときにパっと食べられる菓子パンは、手軽に好みの味を楽しめるうえ、食べたときの満足度も高めなところが嬉しいポイント。そんな菓子パンの気になる新商品を、【ファミリーマート】で発見！ 今回は、見つけた瞬間に手が伸びてしまいそうな、ファミリーマートの「新作パン」を紹介します。

クッキー、パン、クリームが1つになった！

表面に散りばめられたココアビスケットが目を惹く「クッキー&クリームパン」。ココアビスケット入りクッキーをトッピングして焼き上げたパンに、クッキークリームが入っています。@pan.oyatsuさんによると「バニラ風味にココアビスケットのしゃりっと食感もたびたび感じられる」とのこと。さっと手軽に甘めのパンが食べたい時に、おすすめしたい1品です。

ご褒美感高めのたっぷりミルクホイップ

たっぷりのホイップクリームを頬張りたいときは「生コッペパン（たっぷりミルクホイップ）」がおすすめ。ファミマルベーカリーで複数のバリエーションがある、「生コッペパン」シリーズの新作で、ホイップクリームを存分に堪能できます。@pan.oyatsuさんいわく、「ホイップの味はミルキーでコクあり、ほわっと軽いけどまったり濃厚」なのだそう。公式サイトによると「生クリームを加えたくちどけの良いブリオッシュ生地のコッペパン」とのことで、ホイップクリームとの相性も良いはず。

濃厚チョコクリームを楽しめる贅沢パン

「くりーむパン」のメーカー【八天堂】の、ファミマ限定商品「八天堂 冷やして食べる とろけるくりーむパン 濃いチョコレート」。いつもの「くりーむパン」とは少し違う贅沢感を楽しめそうな仕上がりです。@oyatsu_panponさんが、「チョコクリームはリッチで美味しい」とコメントするように、たっぷり入ったチョコレートクリームのコク深さを味わえるはず。

ティータイムにもぴったりなミニサイズ

ティータイムのお供には、コーヒーや紅茶との相性が良さそうな「生スコーン6個入（カフェラテ）」を選んでみて。やや小ぶりなサイズ感のスコーンが6個入っており、少しずつ食べたり、シェアして食べたりするのにもぴったりです。スコーン生地がカフェラテ味になっているほか、生地に練り込んであるチョコチップもカフェラテ風味のため、まろやかなコーヒーの香りも感じられるはず。

朝食にもおやつにもぴったりなファミマの新作パン。それぞれ違った特徴があるため、何種類か買って、食べ比べてみるのも楽しみの1つになりそうです。スイーツ欲を満たしてくれそうなデザート寄りなパンも多く揃っているファミマを、ぜひチェックしてみてください。

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※こちらの記事では@pan.oyatsu様、@oyatsu_panpon様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：河合 ひかる