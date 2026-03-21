女優のリサ・クドロー（62）が、ボトックス注射を今後は行わない意向を明かした。60歳で初めて施術を受けたものの、直近の注射で目の炎症などの不調を感じたという。



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米ハリウッド・リポーターの取材でリサはこう語っている。「目の炎症や、おでこに変な模様が出た原因の一つだったと思う。だから、たぶんもうやらないわ」「いつか自分が祖母みたいな見た目になるのは正直怖い。でも、年齢を重ねた役を演じることにはワクワクしているの」



リサは2005年にHBOのモキュメンタリーシリーズ「ザ・カムバック」で主演を務め、同作はカルト的な人気を獲得した。



一方で、現在制作されている最新シーズンが最終章になることも明言している。番組の制作も手がけたリサは完結の理由について「『第3シーズンにして最後』と言い切る必要があるわ」「10年後にまたやりたいか分からないから、ここで終わらせたい。そうすれば、次はどうなるのかと誰も聞かなくなる。観客とキャラクターにとって一番敬意のある形は三部作にすること。これはトリロジーで、ここが終わりなの」と説明している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）